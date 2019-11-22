فندق بدولار في الليلة.. بشرط واحد

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

يتيح فندق "أساهي ريوكان" في مدينة فوكوكو الساحلية، عاصمة جزيرة كيوشو، الإقامة مقابل 100 ين (حوالي دولار واحد) في الليلة شريطة أن توافق على بث كل فترة إقامتك على الهواء.

والهدف بحسب صاحب الفندق "إينو" هو الترويج للفندق، وزيادة قدرته على المنافسة في هذه المدينة السياحية التي تقع في جنوب اليابان، وتحقيق عوائد مادية من خلال نقل تجارب النزلاء على قناة يوتيوب خصصها لنقل وقائع البث.

صاحب الفندق خطرت بباله الفكرة عندما زاره أحد نجوم يوتيوب وبث فترة إقامته لمتابعيه على الهواء، فرأى "إينو" أن بإمكانه اتباع الفكرة ذاتها.

"إينو" أوضح لـ"سي أن أن" أن نقل البث الحي لنزلاء الغرفة رقم "8" يقتصر فقط على الفيديو (ماعدا الحمام) أما المحادثات الصوتية أيا كانت فلا يتم بثها.

ويعتقد صاحب الفندق أن الفكرة نجحت في اجتذاب العديد من النزلاء الذين وافقوا على هذا الشرط، خاصة الشباب الذي يقول إنهم لا يهتمون كثيرا بمسألة الخصوصية.

ويشير إلى أن بإمكانه تحقيق عوائد مادية من خلال الإعلانات بعد أن يصل عدد المشتركين في القناة إلى أربعة آلاف.