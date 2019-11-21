عطل في نظام الكمبيوتر يمنع طائرات الخطوط الجوية البريطانية من الإقلاع

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

تقطعت السبل بآلاف الركاب على الخطوط الجوية البريطانية صباح اليوم بعد أن تسبب عطل في نظام الكمبيوتر بفشل إقلاع الطائرات، وفقا لما جاء في موقع "ديلي ميل" البريطاني.

كانت الرحلات الجوية عبر المحيط الأطلسي من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من أكثر المناطق تضرراً، حيث أظهرت رحلات الوصول إلى مطار هيثرو تأخر جميع الطائرات المتجهة إلى الداخل لعدة ساعات.

من جهتها قالت الخطوط الجوية البريطانية إن عددا صغيرا من الرحلات الجوية تأثر بعطل النظام.

من جانبهم عبر ركاب من مطارات في المكسيك وشيكاغو عن عدم توافر معلومات كافية عن الوضع، في الوقت الذي يفترشون فيه أرض المطار دون معرفتهم إلى متى.

كما تأثرت رحلات جوية من مواقع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك نيويورك ولوس أنجلوس وبكين.

وإلغيت رحلة واحدة على الأقل، وهي الرحلة المتجهة منمن جاتويك إلى أورلاندو.