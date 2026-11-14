شلل جوي في أميركا.. "الطيران الفيدرالية" توقف جميع الرحلات المغادرة بسبب "ظروف استثنائية"

أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، اليوم السبت، قراراً نادراً للغاية يقضي بوقف إقلاع جميع الطائرات في كافة المطارات على مستوى الولايات المتحدة، معللةً ذلك بوجود "ظروف استثنائية" و"لدواعي السلامة"، وفقاً لما أورده موقع "أكسيوس". ونص إشعار عاجل صادر عن مراقبة الحركة الجوية بعد ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي على ضرورة إبقاء جميع الرحلات المغادرة متوقفة على الأرض حتى إشعار آخر، في حين أوضح أن التعامل مع الرحلات الدولية القادمة إلى البلاد سيتم دراسته وإدارته "على أساس كل حالة على حدة"، دون صدور تعليق فوري من إدارة الطيران الفيدرالية حول طبيعة هذه الظروف.