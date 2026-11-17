وجّه وزير الأمن الداخلي الأميركي، ماركواين مولين، رسالة مباشرة إلى الأميركيين القلقين بعد أن شهدت الولايات المتحدة سلسلة من الاضطرابات التقنية التي أوقفت رحلات جوية، وخدمات البريد الإلكتروني، ومنصات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في مختلف أنحاء البلاد.

وقال مولين، الإثنين، خلال مشاركته في برنامج «هانيتي» على قناة "فوكس نيوز": «حسناً، التقطوا أنفاسكم؛ فالوطن آمن، ونظامنا المصرفي آمن، وعندما يحدث أمر كهذا، فإننا قادرون على الاستجابة والتحرك بسرعة».

وجاءت تصريحات مولين بالتزامن مع إبلاغ عملاء، الإثنين، عن صعوبات في الوصول إلى الخدمات الإلكترونية لمنصات مصرفية أميركية كبرى، كما واجهت شركة «يونايتد إيرلاينز» للطيران عطلاً واسع النطاق في أنظمتها، ما أثر لفترة وجيزة في الرحلات المغادرة.

وتأتي هذه الاضطرابات الأخيرة في أعقاب قرار إيقاف الرحلات الجوية على مستوى البلاد الذي أصدرته إدارة الطيران الفيدرالية يوم الجمعة، والذي تسبب في تأخيرات وإلغاءات واسعة للرحلات، فضلاً عن عطل منفصل في أنظمة شركة «مايكروسوفت» الأسبوع الماضي أثر في خدمات البريد الإلكتروني «أوتلوك».

وشدد مولين على أن هذه الحوادث لم تكن ناجمة عن هجمات سيبرانية، واصفاً إياها بأنها حوادث «منفصلة وغير مترابطة».

وقال وزير الأمن الداخلي: «يمكنني القول بنسبة يقين تبلغ 98% إننا لا نشهد هجوماً سيبرانياً»، مضيفاً: «نحن لا نرصد أي آثار اختراق داخلة أو خارجة، ولذلك لا يوجد ما يشير إلى وجود ترابط بينها».

ورجّح مولين أن تكون هذه الاضطرابات التقنية الأوسع نطاقاً انعكاساً لنقاط ضعف في البنية التحتية المتقادمة، في ظل الضغوط التي تفرضها التقنيات الأحدث على الأنظمة القديمة.

وقال مولين لمقدم البرنامج شون هانيتي: «لدينا كمّ هائل من التكنولوجيا التي تتدفق علينا، وعالمنا اليوم يدار بالتكنولوجيا. كنا نعتمد في السابق على أنظمة احتياطية، لكن الأنظمة الجديدة باتت تفوق قدرة تلك الأنظمة الاحتياطية وترهقها اليوم».

وكشف مولين أيضاً أن خبيراً بارزاً في مجال التكنولوجيا قدم له إحاطة في وقت سابق من يوم الإثنين، طرح خلالها احتمال أن يكون «الذكاء الفائق» قد أسهم في حدوث هذه الاضطرابات، مشيراً إلى أنه يرى أن هذه النظرية «منطقية إلى حد ما».

وأوضح مولين قائلاً: «لقد قال لي إن هذه البرامج لم تُصمَّم لتعمل بالسرعة التي يعمل بها الذكاء الفائق؛ ولذلك عندما يتم إدخال برنامج قادر على كتابة الأكواد البرمجية، ويدخل إلى النظام ليبدأ في إصلاح نفسه ذاتياً، يصبح الأمر أشبه بإجراء أمر تعديل هندسي في منزل؛ فعندما تغيّر شيئاً واحداً في المنزل، يبدأ كل شيء آخر في التغير تباعاً، وهو ما يُعرف بتأثير الدومينو أو التداعيات المتتالية».

وأضاف: «هذا الأمر يؤدي إلى إرباك تلك الأنظمة وإرهاقها لأنها لم تُصمَّم لتعمل بالسرعة التي تعمل بها تقنيات الذكاء الفائق اليوم».

ودافع مولين عن استجابة إدارة الرئيس دونالد ترامب للاضطرابات التقنية الأخيرة، متعهداً بتسخير الموارد الفيدرالية لمساعدة الشركات التي تواجه مشكلات تقنية، وختم بالقول: «نحن في وضع آمن للغاية، وأشعر بارتياح كبير إزاء الموقع الذي نقف فيه».