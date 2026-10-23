بمعدل 5 رحلات أسبوعياً.. "لوفتهانزا" تستأنف رحلاتها إلى دبي في 26 أكتوبر



تستأنف شركة "لوفتهانزا" رحلاتها بين فرانكفورت ودبي بمعدل يصل إلى 5 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 26 أكتوبر 2026، ضمن جدول رحلات الشتاء لموسم 2026-2027.

وأظهرت جداول الرحلات المنشورة، على الموقع الإلكتروني للشركة الألمانية، أنها ستشغل أيضاً خمس رحلات أسبوعياً بين ميونيخ ودبي اعتباراً من 26 أكتوبر 2026.

وقالت مجموعة "لوفتهانزا" في وقت سابق، إن شركات الطيران التابعة لها "الخطوط النمساوية والسويسرية و "يورو وينغز"، ستستأنف رحلاتها تدريجياً إلى منطقة الشرق الأوسط ضمن جدول الرحلات الشتوي.