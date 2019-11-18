عين_معاذ وسيل من التغريدات: «طوبى لمن فقد بصره ولم يفقد بصيرته»

المصدر: هيا بجبوج - دبي

اجتاح وسم #عين_معاذ موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وذلك تضامناً مع الصحافي الفلسطيني معاذ عمارنة، الذي فقد عينه خلال تغطيته لمواجهات بلدة صوريف بالخليل بعيار مطاطي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي الجمعة الماضية، ما أدى إلى فقدانه عينه اليسرى، وبذلك لن يكون عمارنة قادراً على إكمال عمله الصحافي.

ونشر إعلاميون وفنانون صوراً يخفون فيها عيناً، فيما تظهر العين الأخرى سليمة، تعبيراً عن تضامنهم مع الصحافي الفلسطيني، ومنهم الفنانة إليسا التي أرفقت صورتها بتعليق «كلنا #معاذ_عمارنة الله ينتقم مننن».

من جهته، نشر الفنان محمد عساف صورته إلى جانب صورة معاذ عمارنة بعد إصابته، وقال في تغريدة: «#عين_معاذ.. تضامناً مع معاذ عمارنة صحافي فلسطيني، وثق بكاميرته أحداثاً كثيرة، ولكن بعد يوم الجمعة تاريخ 16/11/2019 لن يكون قادراً على إكمال عمله الصحافي، بسبب رصاصة أطلقها جنود الاحتلال خلال تغطيته لمواجهات بلدة صوريف بالخليل، ما نتج عنه فقدانه عينه اليسرى».

كما شارك مذيع العربية طاهر بركة صورة برفقة زميلته نادين خماش، معلناً تضامنه مع عمارنة، في تغريدة جاء فيها: «متضامن والصديقة نادين خماش مع #معاذ_عمارنة الذي فقد عينه اليسرى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية في #فلسطين !#كلنا_معك».

من جهة أخرى، هنأت الفنانة السورية شكران مرتجى أصحاب التضحيات في سبيل أن تبقى فلسطين حرة عربية، ونشرت صورتها مع التعليق التالي: «طوبى لمن فقد بصره ولم يفقد بصيرته.. طوبى لمن نظره على فلسطين، فهي البوصلة، وتوقيتنا بتوقيت القدس».

وظهر المصور عمارنة، الذي يبلغ من العمر 32 عاماً، ويعمل لدى وكالة أنباء محلية، في مقطع فيديو وصور متداولة والدماء تسيل من عينه، قبل أن ينقل إلى مستشفى في مدينة الخليل.