لاعبو كرة القدم أكثر عرضة للموت بسبب الخرف

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توصلت دراسة أجريت في أسكتلندا إلى أن فرصة وفاة لاعبي كرة القدم بالخرف أعلى من تلك المتعلقة بأمراض شائعة، كالقلب والسرطان.

وشملت الدراسة لاعبي كرة قدم سابقين محترفين، واستمرت 18 عاماً، حيث قارنت أسباب وفاة 7676 رجلاً أسكتلندياً لعبوا كرة القدم مع 23 ألف رجل مماثل من السكان عموماً، ولدوا بين 1900 و1976.

حيث توفي 1180 لاعباً و3807 أشخاص من الآخرين، طيلة مدة الدراسة، وسجلت معدلات وفاة اللاعبين أقل من أي أسباب أخرى حتى عمر 70 عاماً، وفقاً لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

غير أنهم شهدوا معدلاً أعلى 3.5 مرات للوفاة من أمراض الأعصاب، مثل ألزهايمر أو متلازمة باركنسون.

وظلت تلك النسبة أقل بشكل ما 1.7% بين اللاعبين السابقين و0.5% بين الفئة الأخرى.

وكان اللاعبون السابقون معرضين أيضاً بشكل أكبر لتناول أدوية الخرف والشيخوخة مقارنة بالمجموعة الأخرى.

لكن الأستاذ بجامعة بوسطن، د.روبرت ستيرن، درس إصابات المخ المرتبطة بالرياضة، وكتب في تعليق نشر بالدورية: "لا يجب أن تثير النتائج الخوف والذعر".

وأشار إلى أن النتائج بالنسبة للاعبين المحترفين ربما لا تنطبق على اللعب في مستويات الهواة، أو في دوريات الجامعات، أو للترويح عن النفس، كما لا تنطبق على النساء.