الخبير العقاري أحمد الدولة: لاعب في أحد أندية الشارقة يمتلك 8 عقارات يحقق 400 ألف منها سنوياً

أكد رئيس مجلس إدارة شركة «أون بلان» العقارية الخبير والوسيط العقاري أحمد الدولة أنه قام باستثمار أموال أحد اللاعبين في أحد أندية الشارقة في العقارات.

وقال في مقابلة مع "تريندز بودكاست" عن أهمية الاستثمار العقاري والاستثمارات المتنوعة للاعبي كرة القدم إن اللاعب الذي يبلغ الآن 30 عاماً يمتلك حالياً ثماني عقارات بينها ثلاثة منازل "تاون هاوس" وأربع شقق، يحقق من التي استلمها فقط حتى الآن نحو 400 ألف درهم سنوياً، علماً أن هناك عقارات أخرى سيستلمها قريباً.

وأشار إلى أن هذه الاستثمارات جزء من الاستثمار الذي يقوم به اللاعب لمرحلة ما بعد الاعتزال.