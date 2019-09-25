علماء يكتشفون قارة ثامنة أسفل أوروبا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ذكرت تقارير علمية أن باحثين هولنديين اكتشفوا قارة أسفل أوروبا غرقت منذ 140 مليون سنة، بما يسلط الضوء على حجم التغيير الذي شهدته خريطة العالم على مدى العصور.



وبحسب ما نقلت شبكة «سي إن إن»، فإن الباحثين اهتدوا إلى هذا الاكتشاف أثناء إجرائهم دراسة على التركيبة الجيولوجية المعقدة للتضاريس في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

وأُطلق اسم «أدريا العظمى» على القارة الجديدة، وهي بمساحة تعادل جزيرة غرينلاند.

وأورد العلماء أن هذه القارة المتوارية عن الأنظار، كانت جزءاً من شمال إفريقيا، ثم انفصلت عن المنطقة، وغرقت تحت مياه الجنوب الأوروبي.

وقال داوي فان هينسبيرجن، الباحث في علوم الجغرافيا القديمة في جامعة أوتريخت الهولندية، إن عدداً كبيراً من الناس يقضون إجازاتهم السنوية على جزء من تلك القارة من دون أن يكونوا على دراية بذلك.

وأضاف أن الجزء الوحيد الذي تبقى من هذه الجزيرة، هو المنطقة الممتدة من تورينو الايطالية، وتشكل ما يشبه الحذاء، أي إيطاليا إضافة إلى جبال في فرنسا واليونان وتركيا. واعتمد الباحثون على برنامج رقمي خاص، فضلاً عن بيانات جيولوجية مفصلة، حتى يرسموا الخريطة المحتملة لما صار يوصف بـ«القارة الثامنة».