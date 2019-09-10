مباشر.. شاهد وقائع مؤتمر “أبل” السنوي 2019

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تتجه أنظار العالم، وخاصة المهتمين بأخبار التقنية والهواتف النقالة إلى ولاية كاليفورنيا الأميركية حيث تعقد شركة “أبل” مؤتمرها السنوي للإعلان عن هاتفها الجديد “آيفون 11“ بالإضافة إلى أحدث منتجاتها.

وتوقعت مواقع مختصة بالتقنية أن تكشف شركة “أبل” عن ثلاثة طرازات جديدة من هواتف آيفون هي آيفون 11 وآيفون 11 برو وآيفون 11 آر.

ومن المحتمل أن يتضمن مؤتمر أبل السنوي تفاصيل تتعلق بأنظمة التشغيل الجديدة لمنتجات الشركة، سواء الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر اللوحية.

وبدأ المؤتمر في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة ويمكنكم متابعته مباشرة من هنا:

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