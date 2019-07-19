ماذا قال نيمار عن ميسي؟

المصدر: مدريد - د ب أ

أكد اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، هو أفضل لاعب لعب إلى جانبه وأنه شكل معه ثنائيا رائعا خلال فترة احترافه ضمن صفوف النادي الكتالوني.

وقال نيمار: "ميسي هو أفضل لاعب لعبت إلى جانبه، بالنسبة لي هو أفضل لاعب في العالم وهو أفضل لاعب رأيته، لقد شكلنا ثنائيا رائعا... سعدت وشرفت باللعب إلى جواره... إنه صديقي أيضا".

وأشار نيمار إلى أن الحارس الإسباني السابق فيكتور بالديز هو أصعب حارس واجهه، كما أوضح أن الفرنسي كيليان مبابي، زميله في باريس سان جيرمان، هو أسرع لاعب عرفه، وأن الإسباني سيرخيو راموس هو الخصم الأكثر قوة الذي واجهه.

وأضاف نيمار: "أفضل لاعب واجهته كان سيرخيو راموس، لأنه مدافع جيد للغاية ويسجل أهدافا، مواجهته أمر معقد للغاية، لعبت أيضا أمام تياجو سيلفا، كلاهما لاعبان جيدان للغاية".

وردا على سؤال عن أفضل لاعب واعد في رأيه، اختار نيمار مواطنه فينيسيوس، نجم ريال مدريد الإسباني، وقال: "إنه شاب جيد للغاية ولا يزال أمامه سنوات عديدة، اعتقد أنه سيصبح لاعبا جيدا وأحد أفضل اللاعبين في العالم، سينافس على الكرة الذهبية، اتمنى أن يحصل على كل ما يريد، إنه شخص جيد ويستحق كل شيء".