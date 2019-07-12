إعلان مسرب لاعتذار لاعبي مصر عن هزيمة أمم أفريقيا يثير غضباً واسعاً

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالتحقيق مع لاعبي منتخب مصر لكرة القدم وحرمانهم من تمثيل منتخب بلادهم بعد انتشار إعلان تلفزيون للاعبي المنتخب يعتذرون فيه عن خروجهم من بطولة الأمم الأفريقية وفقا لما حاء في موقع "العربية".

واعتبر الجمهور الإعلان استثماراً لهزيمة المنتخب التي أحزنت المصريين، وأدت لتقديم كافة أعضاء اتحاد الكرة المصري استقالاتهم، والإطاحة بالمدرب المكسيكي جافيير أغيري ومعاونيه، لاعتقادهم أن الإعلان تم تصويره قبل انطلاق البطولة لصالح إحدى شركات المشروبات الغازية.

وتقول كلمات الأغنية التي تحمل اعتذارا عن الهزيمة: "بصوا.. إحنا ممكن نديكوا حجج السنين.. وممكن نقول الحكام.. وأنتوا عارفين.. بس أسلم حاجة نعتذر.. آسفين"، وشارك في الإعلان المسرب كل من أحمد المحمدي، ومحمود تريزيجيه، وطارق حامد، وأحمد حسن كوكا، حيث قدموا اعتذاراً في شكل أغنية كانت كلماتها تقول:

وطالب المغردون بتقديم المسؤولين عن الإعلان للمحاكمة، وكذلك التحقيق مع اللاعبين، وحرمانهم من تمثيل منتخب مصر مرة أخرى، خاصة أن تصويرهم للإعلان قبل انطلاق البطولة يؤكد استعدادهم نفسياً للهزيمة.

من جانبها أصدرت الشركة صاحبة الإعلان بياناً رسمياً، الأربعاء، قالت فيه: "إن الفيديو عبارة عن نسخة غير رسمية من إعلان لمنتج لها، وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن النسخة تم تحريفها وتسريبها، ويجري التحقيق مع الأطراف المعنية للوصول إلى أسباب تداول هذه النسخة المحرفة".

وكشفت الشركة أنها قامت بتشكيل لجنة من المسؤولين والمختصين بالشؤون القانونية للتحقيق فيما حدث، ومعرفة كيف تم نشر هذه النسخة غير الرسمية من الإعلان، بعد تحريف رسالته الأساسية الإيجابية التي كانت (الكورة لسه في ملعبنا) كدعم للاعبي المنتخب، وتحفيز الجماهير المصرية الوفية في حالة الأداء غير الموفق في الأدوار الأولى فقط من البطولة، مضيفة أنه عندما تحقق الفوز للمنتخب المصري والصعود كأول مجموعته تقرر عدم نشر النسخة الرسمية، إلا أنه عقب الخروج من دور الـ 16، فوجئت بتداول الإعلان بعد تحريف رسالته الأساسية إلى الاعتذار واجب.