الرياضة بوقت ثابت يومياً تساعد على خسارة الوزن.. لهذا السبب

المصدر: ترجمة موقع الإمارات اليوم

وجدت دراسة أجريت على 375 شخصاً بالغاً، أن ممارسة الرياضة بوقت ثابت يومياً ساعد على خسارة الوزن، سواء كانت صباحاً أم مساء.

وأشار الباحثون إلى ان الذهاب للنادي الرياضي بنفس التوقيت يوميا، يخلق عادة لا يمكن الاستغناء عنها ببساطة، وبذلك تساعد ممارسة التمارين بشكل متواصل على خسارة الوزن.

ولفهم العلاقة بشكل أفضل، قام الباحثون بقيادة الدكتورة ليا شوماخر بتحليل البيانات من 375 شخصا.

وتم تصنيف 255 شخصا من بين المشاركين، على أنهم مواظبون على ممارسة الرياضة لأنهم يميلون إلى ممارسة التمارين في نفس الوقت على مدار أسبوع بشكل نموذجي.

وأظهرت النتائج أنهم مارسوا التمارين الرياضية بشكل أطول ضمن الجلسة الواحدة الأمر الذي أدى إلى خسارة الوزن أيضا.

وأشار الباحثون إلى أن التمرين المتكرر في نفس الوقت يخلق "إشارات" تساعد على ترسيخ العادات.

على سبيل المثال، إذا ذهب شخص باستمرار إلى صالة الألعاب الرياضية بعد مغادرته المكتب، يبدأ في ربط نهاية يوم العمل بالتمرين.

وبمجرد أن يصبح شيء ما عادة، يصبح "والجهد والدافع" المطلوب لإنجازه أقل.