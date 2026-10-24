"سيمافور": تلاعب ممنهج بالذكاء الاصطناعي لتوجيه الانتخابات في أميركا وإسرائيل والبرازيل

قال موقع "سيمافور" الأميركي إن جهات حزبية تتلاعب بمنصات الذكاء الاصطناعي لدفعها إلى ترديد وترويج معلومات مضللة قبيل انتخابات حاسمة في كل من البرازيل وإسرائيل والولايات المتحدة.

وأضاف الموقع أن شركات الأمن السيبراني رصدت آلاف المواقع الإلكترونية المُنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي والتي تنتحل صفة مواقع إخبارية محلية أميركية، غير أن إحدى الشركات أشارت إلى أن "هذه المواقع لم تُكتب للناخبين، بل كُتبت خصيصاً لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي يستفسر منها الناخبون".

وفي حين تحاول كل من البرازيل وإسرائيل ضبط طوفان مقاطع "التزييف العميق" التي تؤثر في السباقات الانتخابية المصيرية، يحذر خبراء من أن الناخبين أكثر عرضة للتأثر بروبوتات الدردشة التي يمكنها "توجيه الآراء وتثبيط الإقبال على التصويت"، وفقاً لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وفي هذا السياق، قال أحد الخبراء لنشرة "ترانسفورمر": "علينا التوقف عن التعامل مع أمان الذكاء الاصطناعي باعتباره خط نهاية؛ بل يجب أن يكون الهدف هو تحقيق المرونة والقدرة على الصمود".