قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لا يزال يعدّ إيلون ماسك حليفاً له، رغم إعلان الملياردير أنه "ليس من ماغا"، وفق ما أفاد به موقع "أكسيوس" نقلاً عن مقابلة لترامب مع شبكة "إن بي سي نيوز".

وكان ماسك قد وصف نفسه، خلال قمة "ديل بوك" التي نظمتها صحيفة "نيويورك تايمز"، بأنه معتدل سياسياً.

وأقرّ بأنه شعر بأنه كان "أحمق إلى حد ما" لإنفاقه ملايين الدولارات دعماً للجمهوريين في الانتخابات النصفية، التي انتهت بسيطرة الديمقراطيين على الكونغرس.

ورغم هذا التباين، أفادت تقارير بأن ماسك رافق ترامب في زيارته إلى الصين هذا الأسبوع. في المقابل، لوّح نواب ديمقراطيون بإخضاع ماسك لتحقيقات في الكونغرس العام المقبل، بصرف النظر عن موقفه من "ماغا".