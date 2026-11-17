تعطلت الشبكة فائقة السرية التي تستخدمها وكالة الأمن القومي الأميركية في اتصالاتها الداخلية، وفقاً لتصريحات ستة أشخاص مطلعين على الأمر لشبكة "سي إن إن".

وتتيح هذه الشبكة، التي تُعرف باسم "إن إس إيه نت" (NSA Net)، للموظفين تبادل المعلومات السرية داخلياً. وأوضحت المصادر أنه لا يوجد في هذه المرحلة أي دليل يشير إلى وقوع هجوم سيبراني.

وأضافت المصادر أنه بينما تعمل الوكالة على تحديد نطاق المشكلة وحجمها، فقد طبّقت نظام الحضور المتدرج للموظفين (توزيع مواعيد وصولهم على دفعات).