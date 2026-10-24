مذكرة استخباراتية تحذر من مخططات إيرانية لاغتيال مسؤولين أميركيين

كشف موقع "أكسيوس" الأميركي عن مذكرة استخباراتية مؤرخة في 23 أكتوبر وموجهة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو، تفيد بأن إيران كثّفت بشكل كبير جهودها لاستهداف الدبلوماسيين والمسؤولين الأميركيين في الشرق الأوسط وخارجه، مؤكدةً أن هناك مخططات اغتيال قاتلة وصلت بالفعل إلى "مراحل متقدمة".

وفي تفاصيل المذكرة، حذّر مدير الاستخبارات الوطنية، جاي كلايتون، من ضرورة توسيع دائرة الموظفين الأميركيين المصرح لهم بالاطلاع على هذه التحذيرات، عارضاً تخفيض مستوى السرية عن أكبر قدر ممكن من تلك المعلومات الحساسة لمشاركتها مع الكوادر المعرضة للخطر، علماً أن المذكرة لم تحدد أهدافاً أو دولاً بعينها، لكنها أكدت إطلاع كبار مسؤولي الخارجية على تفاصيلها.

وعلى خلفية هذه التهديدات ومخاوف توسع هجمات الحوثيين في المنطقة، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الجمعة، أوامر بتقليص أعداد الموظفين الدبلوماسيين والحكوميين والاكتفاء بالموظفين الأساسيين فقط في سفاراتها لدى دول عدة بالمنطقة، وذلك بعد أيام من قرار مماثل قضى بمغادرة الموظفين غير الأساسيين وأفراد العائلات من السفارة الأميركية في الرياض والقنصليتين في جدة والظهران.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية وسط مخاوف متصاعدة من اندلاع صراع إقليمي أوسع واحتمال تجدد العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية ضد إيران عقب انتخابات التجديد النصفي، لا سيما بعد تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي في فلوريدا أمس الجمعة، بإمكانية تنفيذ عملية عسكرية أخرى على غرار عملية "الغضب الملحمي" في حال لم يوافق الإيرانيون على إبرام صفقة.