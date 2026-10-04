ترامب يُعلن تأسيس هيئة «قوة الذكاء الفائق» لضمان الريادة العالمية

أعلن الرئيس دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن تشكيل هيئة فيدرالية جديدة تحت اسم "قوة الذكاء الفائق" (Super Intelligence Force)، وتُكلَف بمهمة تنسيق الجهود الحكومية لضمان بقاء الولايات المتحدة في طليعة قطاع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتسارع.

وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، أن القوة الجديدة، المعروفة اختصاراً بـ SIF، ستتولى تنسيق التواصل والتعاون الفيدرالي مع المستهلكين، ومنظمات النفع العام، والجماعات الدينية، فضلاً عن مزودي البنية التحتية الحيوية وشركات التكنولوجيا.

وكتب ترامب: "تم تكليف قوة الذكاء الفائق بمهمة تنسيق جهود الحكومة الفيدرالية، لضمان استمرار أميركا في قيادة العالم بمجال الذكاء الفائق".