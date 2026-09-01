بأمر من ترامب.. القوات الأميركية تشن ضربات جوية ضد أهداف للحرس الثوري في مضيق هرمز

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، اليوم الثلاثاء، بدء تنفيذ ضربات عسكرية موجهة ضد مواقع وأهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني في منطقة مضيق هرمز، بناءً على توجيهات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ووفقاً لموقع "أكسيوس"، أوضحت «سنتكوم» في بيان رسمي أن العمليات انطلقت عند منتصف اليوم بتوقيت واشنطن، وجاءت رداً مباشراً على محاولات استهداف نفذتها عناصر الحرس الثوري مؤخراً ضد حركة الملاحة التجارية والسفن في الممر المائي الاستراتيجي، فضلاً عن تهديدها للقوات الأميركية المنتشرة في المنطقة.

وتأتي هذه التحركات العسكرية ضمن استراتيجية أميركية تهدف إلى شل قدرة طهران على إعادة بناء منظوماتها الرادارية والصاروخية ومنعها من تهديد ناقلات النفط والقطع الحربية التابعة للبحرية وسلاح الجو الأميركي، في إجراء وصفه مسؤول أميركي بأنه خطوة استباقية لـ «تقليم قدرات» التهديدات الإيرانية وضمان أمن الملاحة الدولية.