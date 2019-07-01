بالفيديو.. ردود أفعال على مرض ريهام سعيد.. عمرو أديب ودينا والخشاب يعلقون

المصدر: مروه سليم - دبي

لاقى خبر مرض المذيعة المصرية ريهام سعيد اهتماماً واسعاً، وسط تفاعل الكثيرين من نجوم الفن والإعلام معبرين عن حزنهم الشديد اثر الإعلان عن المرض الذي أصيبت به منذ بضعة أيام.

وأبدى الإعلامي المصري عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي" عن حزنه الشديد جراء مرض الإعلامية الخطير قائلاً: "البوست اللي نشرته ريهام عن مرضها صادم جداً، وكل التمنيات الطيبة لريهام سعيد إن ربنا يأخذ بأيدها وتقدر ترجع لجمورها، واحنا مش عارفين الوضع إيه، والمرض طبيعته إيه، ولكن بتمنى لها كل الشفاء".

ونشر زميلها الإعلامي شريف مدكور والذي أصيب في الأيام السابقة بمرض السرطان وتم احتجازه في إحدى المستشفيات الخاصة في مصر لبدء تلقي جلسات العلاج الكيميائي، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، "يا ريهام أنا قلبي واجعني عليكي قوي"، مضيفاً في منشور آخر "حبيبة قلبي يا ريهام أنا شاهد على كل أعمال الخير اللي انتي عملتيها، ويارب في ميزان حسناتك إن شاء الله، أنا واثق إنك حتكوني زي الفل وترجعي تشتغلي أحسن من الأول يارب الشفاء ليكي"، مطالباً جمهوره بالدعاء لها.

من جانبها قالت المذيعة المصرية "لبنى عسل" خلال برنامجها "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائة "الحياة"، "كلام كتير اتقال عن صحة ريهام سعيد، ونتمنى لها كل الخير والسلامة، وإن شاء الله ترجع وتنور الدنيا كلها، وإحنا اتصلنا بيها علشان نطمن على صحتها، وريهام كويسة وإن شاء الله تبقي أحسن وأحسن بحق الخير اللي عملته".

الفنانات كان لهم دور في المساندة المعنوية للإعلامية المصرية، حيث علقت الفنانة المصرية سمية الخشاب على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "الإعلامية ريهام سعيد ألف سلامة عليكي، الله يشفيكي ويعافيكي بقدرته يارب ويشفي كل مريض أمين يارب العالمين، أدعو لها بالشفاء".

أما الممثلة المصرية دينا فعلقت على منشور كانت سعيد نشرته عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" حيث كانت تطلب من جمهورها الدعاء لها، فقالت لها دينا عبر تعليق "حبيبتي ربنا يديكي العمر، شدة وتزول إن شاء الله تبقي زي الفل، ألف سلامة عليكي".

فيما قالت المغنية المصرية مي كساب، عبر تغريدة على حسابها بـ"تويتر"، "ريهام سعيد ربنا يشفيكي وتقومي بألف سلامة ويخليكي لجوزك وأولادك وكل اللي بيحبوكي".

أمل صديقتها الفنانة ريم البارودي فعلقت قائلة "إنتي قد كل الأزمات وبتعديها بحب ودعوات الناس ليكي، وإنتي حمولة وقوية بالله، وزي ما بقولك يا جبل ما يهزك ريح.. وإن شاء هتعدي وحتقومي، يارب يشفيكي ويعافيكي ويراضيكي وترجعي لجمهورك وتنوري الشاشة قريباً".

من جانبها نشرت الفنانة المصرية عبير صبري صورة لريهام سعيد عبر حسابها على "إنستغرام"، معلقة: "ألف سلامة عليكي ياريهام ربنا يشفيكي ويعافيكي ويخليكي لولادك وجوزك وأهلك وكل محبينك.. ادعولها".

وكانت المذيعة المصرية ريهام السعيد قد خضعت السعيد منذ أيام لعملية جراحية خطيرة جراء اصابتها ببكتيريا في الوجه، وهي بكتيريا غريبة تشوه الوجه وقد تسبب الوفاة إذا وصلت للمخ، إلا أن الإطباء يبذلون جهود مكثفة للحد من انتشار المرض البكتيري خوفاً من وصوله إلى منطقة المخ.

وطلبت السعيد من خلال صور نشرتها عبر حسابها على "انستغرام"، الدعاء لها حيث حملت الصورة هذه العبارات "حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا".

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