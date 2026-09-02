الطفلة «كاتيا» تخضع للفحوص الأولية في مستشفى الجليلة

أجرى الفريق الطبي بمستشفى الجليلة في دبي الفحوص اللازمة للطفلة الأردنية، كاتيا أبومسعود، المصابة بضمور العضلات الشوكي، وبموجب نتائج الفحوص سيتم تحديد برنامج العلاج الخاص بها.

وقالت والدة الطفلة (كاتيا)، خلال لقاء بثه المكتب الإعلامي لحكومة دبي: «لا توجد كلمات توفي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حقه بعد تبنيه حالة ابنتي (كاتيا)، وبفضل رب العالمين وسموّه وصلت إلى مستشفى الجليلة، وأشرف على فحصها كامل الفريق الطبي الذي أجرى جميع الفحوص الأولية تمهيداً لبرنامج العلاج»، وأضافت: «كنا في سباق مع الزمن لننقذ (كاتيا)، فحالتها كانت أصعب مما يمكن أن يتخيله أحد، لأن كل ثانية تفرق في علاجها، لذا ناشدنا صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي منحنا جرعة أمل ومفاجأة سارة، وبفضله انزاح هم ثقيل من على قلوبنا، واليوم نخوض رحلة العلاج أملاً في الشفاء التام».

فيما ذكرت الأم لقناة «سكاي نيو عربية» أنها لا يمكن أن تنسى اللحظة التي علمت فيها خبر تبني سموّه علاج (كاتيا)، لافتة إلى أنها كانت في الخارج، وحين عادت إلى المنزل ودخل عليها زوجها فرحاً، وحكى لها أنه تلقى مكالمة هاتفية تفيد بتبني حالة (كاتيا) لعلاجها في مستشفى الجليلة، فوقفت مكانها تبكي فرحاً من السعادة.

وأوضحت أن (كاتيا) بعيداً عن مرضها، تتمتع بشخصية رائعة، وتحب اللعب والتفاعل مع الآخرين، مشيرة إلى أنها وصلت برفقتها إلى مستشفى الجليلة.

يذكر أن (كاتيا)، التي تبلغ من العمر عاماً وأربعة أشهر، والمصابة بمرض «ضمور العضلات الشوكي» وصلت، أمس، إلى دبي، لبدء رحلتها العلاجية، بعد تكفّل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بعلاجها.

وبدأت (كاتيا) رحلتها العلاجية مباشرة، بإجراء التقييمات والفحوص الأولية في مستشفى الجليلة للأطفال، التابع لـ«دبي الصحية».

وأعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، في وقت سابق، تكفّل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعلاج الطفلة، استجابةً لمناشدة نشرتها والدتها، عقب تأكيد الأطباء في الأردن عدم توافر العلاج محلياً، في ظل ارتفاع كُلفته التي تصل إلى نحو 2.4 مليون دولار (8.8 ملايين درهم)، وهو مبلغ يفوق قدرة الأسرة.