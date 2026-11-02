شمس البارودي غاضبة من متابعيها: "كملت 81 سنة .. بس مش مكرمشة وبحب سني وشكلي"

أبدت الممثلة المصرية المعتزلة شمس البارودي غضبها من تداول صور مفبركة لها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، معتبرة أن أصحاب هذه الصور يتعمدون تغيير ملامحها وإظهارها بصورة توحي بالعجز والتقدم في العمر.

ونشرت أرملة الممثل الراحل حسن يوسف مجموعة من الصور الحديثة لها عبر حسابها على موقع "فيسبوك"، مؤكدة أنها صور التُقطت خلال الأسبوع الماضي. وعلقت قائلة: "بتعجزوني في صور بالذكاء الاصطناعي قاصدين".

كما شددت على أن الصور المنشورة تعكس ملامحها الحقيقية، نافية خضوعها لعمليات تجميل. وقالت: "دي صوري الأسبوع الماضي.. يعني مش مكرمشة ولا عملت عمليات نفخ ولا تصغير ولا تكبير.. زي ما أنا ربنا مكبرني بشكل محترم".

إلى ذلك، نقلت عن صديقة لها تعمل في المجال الإعلامي تعليقها على ملامحها، قائلة إن وجهها لا تظهر عليه الخطوط والتجاعيد المعتادة لدى كبار السن

ولم تتردد الفنانة المصرية المعتزلة في الحديث عن عمرها، مؤكدة أنها أتمت 81 عامًا، وأنها تشعر بالرضا عن مظهرها وحالتها. وكتبت: "أنا تميت 81 سنة الحمد لله.. ونشيطة ورياضية وبحب سني وشكلي".

كما أشارت إلى أنها اعتادت العمل والاهتمام بمنزلها وزوجها وأبنائها، قبل أن توجه رسالة حادة إلى من يتلاعبون بصورها، مطالبة إياهم باستخدام صورها الحقيقية وعدم تعديل ملامحها. وأردفت: "اتلهوا وحطوا صوري بتاعتي دلوقتي.. ما تلعبوش فيها يا مرضى".

فيما أثارت تصريحات البارودي تفاعلاً واسعاً بين متابعيها، إذ دافع بعضهم عن حقها في التعبير عن آرائها والرد على الصور المفبركة،.

بينما دعا آخرون إلى ابتعادها عن الجدل المتكرر على مواقع التواصل الاجتماعي وعدم الانشغال بالتعليقات.