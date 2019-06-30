بالصور.. إصابة المذيعة المصرية ريهام سعيد بمرض مميت

المصدر: مروه سليم - دبي

نشرت المذيعة المصرية ريهام السعيد عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، صوراً تطلب فيها من متابعيها وجمهورها الدعاء لها، بعدما أصيبت بمرض بكتيريا الوجه، وهي بكتيريا غريبة تشوه الوجه وقد تسبب الوفاة إذا وصلت للمخ، وذلك كما ذكرت "العربية" عبر موقعها الإلكتروني.

وطلبت السعيد من خلال الصور التي نشرتها عبر حسابها على "انستغرام"، الدعاء لها حيث حملت الصورة هذه العبارات "حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا".

وخضعت السعيد منذ أيام لعملية جراحية خطيرة، إلا أن الإطباء يبذلون جهود مكثفة للحد من انتشار المرض البكتيري خوفاً من وصوله إلى منطقة المخ.

من جانبها أعلنت صديقتها المقربة الفنانة ريم البارودي عن اصابة صديقتها بمرض في الوجه وصفته بالخطير، وهو ما زاد حالة القلق عند جمهورها ومتابعيها، خاصة بعدما أعلن أحد الأطباء أن حالتها الخطيرة قد تؤدى للوفاة نتيجة حال عدم التمكن من الحد من انتشار المرض.

وقالت "العربية" إن السعيد أجرت فحوصات مكثفة لمواجهة البكتيريا قبل انتشارها، فيما حذر الأطباء من أنها قد تصل للمخ وتؤدي للوفاة إذا لم يتم مواجهتها مبكرا وبقوة كما قد تتسبب في مضاعفات بالوجه وتحديدا أسفل العينين.

ومن المقرر أن تغيب ريهام سعيد عن الظهور لفترة طويلة.

وكانت السعيد قد انتقلت قبل بضعة أشهر إلى قناة "الحياة" الفضائية بعد نزاعات قانونية مع نظيرتها "النهار"، وذلك بسبب إدانتها في قضية التحريض على خطف الأطفال قبل أن تتم تبرئتها من المحكمة.

ويحمل ملف السعيد خلافات عديدة خاضتها أثناء تقديم برنامج "صبايا الخير" على فضائية "النهار"، كان أبرزها اعتدائها على المخرج المصري محمد ماهر وإصابته بكدمات، حيث عاقبتها محكمة مصرية بالحبس سنة مع الشغل، ولم تكن هذه هي القضية الوحيدة التي أدانتها المحكمة على اثرها حيث قضت محكمة جنح الجيزة بحبس ريهام سعيد 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه بعد اتهامها بالسب والقذف في حق فتاة اشتهرت إعلاميا بـ"فتاة المول"، حيث انتهكت خصوصيات الفتاة ونشرت صورا خاصة جدا لها في برنامجها أثناء حديثها عن واقعة تعرضها للتحرش من جانب شاب في أحد المولات، وهو ما دفع 6 شركات للانسحاب من رعاية برنامجها "صبايا الخير".

كما صدمت ريهام سعيد الرأي العام بتصريحات أهانت فيها السوريين عندما قامت خلال برنامجها "صبايا الخير" بتوزيع مساعدات على بعضهم في أحد مخيماتهم بلبنان بصورة مهينة.

وكانت من أبرز الوقائع البلاغ الذي تقدمت به الممثلة المصرية زينة إلى النائب العام المصري الراحل المستشار هشام بركات ضد السعيد ومدير قنوات "النهار" السابق عمرو الكحكي، ورئيس تحرير مجلة "وشوشة" الصحافي أحمد الهواري بسبب مقابلة في برنامجها، تحدث فيها الصحافي عن مشكلة زينة مع أحمد عز، متهماً عاصم قنديل محامي زينة، بتزييف الحقائق ونشر أخبار مغلوطة.

يذكر أن البكتيريا التي أصيبت بها الإعلامية الشهيرة تكون أبرز أعراضها تكوين الطفح الجلدي للبثور والحبوب التي تظهر على جسم المريض، إضافة إلى ما يسببه من طفح جلدي في منطقة الفم في بعض الأحيان وهو ما يطلق عليه القلاع الفموي، وما يسببه من قرح في منطقة معدة الشخص المريض، والإصابة بالحروق الجلدية التي قد تتضاعف حتى تؤدي إلى الوفاة في حال عدم القدرة على الحد من انتشار تلك البكتيريا بجسم الشخص المريض.