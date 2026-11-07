محمد بن راشد يهنئ المحتفلين بـ"ديوالي" في الإمارات وفي مختلف أنحاء العالم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المحتفلين بعيد "ديوالي" في دولة الإمارات وفي مختلف أنحاء العالم.

وقال سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "أطيب التمنيات والتحيات لكل من يحتفل بعيد "ديوالي" في دولة الإمارات العربية المتحدة وحول العالم، نرجو أن يحمل عيد الأنوار هذا إليكم السلام والأمل والخير، وأن تكون أيامكم عامرة بالأمان والسعادة والازدهار. ديوالي سعيد".