فنانة سورية معروفة تصف معاناتها مع السرطان: كانت «قصة حلوة» و«سعيدة»

فاجأت فنانة سورية محبيها وجمهورها بالكشف عن إصابتها بسرطان الجلد، وأنها تعافت منه قبل عام. ووصفت تجربتها بأنها رغم صعوبة رحلتها مع المرض، كانت «سعيدة»، بعدما تمكنت من تجاوز هذه المرحلة الصعبة والتعافي منها.

وكشفت الفنانة المعروفة فايا يونان، عبر مقطع فيديو قصير بثته على حسابها الرسمي بموقع «إنستغرام»، تفاصيل رحلتها مع سرطان الجلد، موضحة أنها تطلق على هذه التجربة وصف «القصة الحلوة»، لأن نهايتها كانت سعيدة، بعدما تمكنت من التعافي من المرض.

وأوضحت فايا أنها لاحظت في صيف العام الماضي وجود شامة أو علامة داكنة على ظهرها، ولم تكن متأكدة مما إذا كانت موجودة منذ فترة أم ظهرت حديثًا، لذلك سألت شقيقها، الذي يدرس في كلية الطب، ونصحها بإجراء الفحوصات اللازمة، خاصة مع درجة لون الشامة الداكن.

وأشارت إلى أنها تأخرت عدة أشهر في اتخاذ خطوة الفحص، إلى أن رأت حلمًا شعرت بعده بوجود إشارة واضحة تدفعها إلى الذهاب للطبيب والاطمئنان من هذه الشامة. وبالفعل، توجهت إلى الطبيبة المعالجة، التي طلبت منها إزالتها فورًا وعدم تأجيل الأمر، رغم ارتباط فايا بحفل غنائي كانت تستعد لإحيائه.

وأضافت أن الشامة أُزيلت وتم إرسالها لإجراء التحاليل اللازمة، وبعد يومين ظهرت النتائج التي كشفت إصابتها بسرطان الجلد، مؤكدة أن كل شيء حدث بسرعة، لدرجة أنها لم تتمكن من إخبار أفراد أسرتها بالأمر في البداية.

ولفتت فايا إلى أن عملية إزالة الشامة تمت تحت التخدير الموضعي، وأنها ظلت تبكي طوال الوقت، وهو ما جعل الطبيبة تعتقد أن سبب بكائها هو الألم، إلا أنها أوضحت لها أن دموعها كانت نابعة من شعورها بالامتنان لكل ما حولها، قائلة إنها كانت تشعر بالامتنان حتى قبل اكتشاف إصابتها بالمرض، لأنها كانت تملك الوعي الكافي للذهاب إلى الطبيب والاطمئنان على نفسها، كما كانت ممتنة لأنها وثقت في إحساسها ولم تتجاهل العلامة التي ظهرت على جسدها.

وأشارت فايا إلى مرور عام كامل على هذه التجربة، موضحة أنها قررت مشاركة قصتها مع جمهورها بهدف التوعية بأهمية الانتباه إلى أي تغيرات قد تطرأ على الجلد وعدم إهمال الفحوصات الطبية.

وفي ختام حديثها، نقلت فايا نصيحة طبيبتها بضرورة تجنب أجهزة التسمير «السولاريوم»، باعتبار أن ذلك قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد. واختتمت رسالتها بتوجيه تصيحة هامة لكل متابعيها، للوقاية من سرطان الجلد قائلة: "انتبهوا لحالكم، بعرف ان السمار حلو، وانه مرات بيكون حوالينا ضغط لمعاير جمال معينة، بس احنا حلوين مثل ما احنا، وإذا الجمال ان احنا نحرق جلدنا ونعرض حياتنا للخطر يعني في شيء غلط، وطبعا اسمعوا لحدسكن وضلوا مناح دايماً".

يُذكر أن فايا يونان احتفلت خلال الأيام القليلة الماضية بـ حفل خطوبتها الذي أعلنت عنه بطريقة رومانسية، إذ نشرت مجموعة من الصور التي ظهرت فيها برفقة خطيبها، موثقة لحظات خاصة من هذه المناسبة، التي قررت أن تشارك تفاصيلها مع متابعيها ومحبيها، وأشارت إلى حساب خطيبها المصور الصحفي المقيم في دبي سركون هرمز بهرام.

وأرفقت الفنانة السورية الصور بتعليق قصير باللغة الإنجليزية قالت فيه: "I said YES!"، ثم أضافت بالعربية: "أجمل من أي صورة رسمتها بخيالي"، معبرة عن سعادتها بهذه الخطوة، وما تحمله من مشاعر وأحلام طالما رسمتها في خيالها.