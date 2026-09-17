إصابة الفنانة شمس البارودي في حادث سير

تعرضت الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي لحادث سير مفاجئ، حرصت عقب وقوعه على طمأنة جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، مطالبة إياهم بالدعاء لها بالشفاء والعافية.

وأعلنت البارودي تفاصيل الحادث عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث كتبت: "قدر الله وما شاء فعل الحمدلله، الحمدلله الحمدلله، إصابة في حادثة بإذن الله بسيطة وتعدي على خير، أحبابي دعواتكم وأسأل الله العفو والعافية الحمدلله الحمدلله الحمدلله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه أبدا".

ورغم أن الفنانة المعتزلة لم تكشف حتى الآن عن تفاصيل الحادث أو طبيعة إصابتها، إلا أنها أكدت لجمهورها أنها بخير.

ولفتت إلى أنها ستتوجه إلى الطبيب لإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة للاطمئنان الكامل على سلامتها.

وتعتبر شمس البارودي واحدة من أبرز أيقونات السينما المصرية خلال حقبتي ستيناّت وسبعينات القرن الماضي، حيث قدمت مجموعة كبيرة من البطولات السينمائية الشهيرة، قبل أن تتخذ قراراً مفاجئاً باعتزال المجال الفني تماماً عام 1985 وهي في أوج نجوميتها وشهرتها.

وتزوجت البارودي من الفنان الراحل حسن يوسف، وظلت مبتعدة عن الأضواء ووسائل الإعلام لسنوات طويلة، معتمدة على حسابها الشخصي لتوجيه الرسائل المحدودة لجمهورها ومتابعيها.