الإسعاف الوطني يحصد جائزة عالمية

حصلت الإسعاف الوطني في الهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني على جائزة Global Recognition Award 2026 تقديراً لتميزه في تقديم خدمات الطوارى الطبية، والحوكمة السريرية وجودة الرعاية وسلامة المرضى.

تكرّم الجائزة المؤسسات والقادة ورواد الأعمال المتميزين في أكثر من 26 قطاعاً حول العالم ويتزامن هذا الإنجاز مع حفاظ الإسعاف الوطني على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة (JCI) لخمس دورات متتالية على مدار 12 عاماً، وهو أحد أبرز الاعتمادات الدولية في مجال جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى.

وحظي الإسعاف الوطني بتغطية إعلامية دولية في كل من Forbes وBusiness Insider، سلطت الضوء على الجائزة، ونهجه في الحوكمة السريرية وجودة الرعاية وسلامة المرضى، وتطبيق المعايير الدولية في خدمات الطوارئ الطبية.