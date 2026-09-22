«الشارقة الخيرية» تنفذ 34 عملية قسطرة وقلب مفتوح للأطفال في مصر

نفذت جمعية الشارقة الخيرية حزمة من المبادرات الإنسانية والصحية والإنتاجية في مصر، شملت إجراء 34 عملية قسطرة وقلب مفتوح ضمن حملة «القلوب الصغيرة»، وتوزيع 100 حزمة من مشاريع الأسر المنتجة، إلى جانب توزيع 1000 سلة غذائية وحقائب مدرسية على 10190 مكفولاً، فضلاً عن تخصيص 40 رحلة عمرة لأمهات الأيتام ضمن مبادرة «عمرة الأمهات المثاليات»، وذلك في إطار الزيارة الميدانية التي نفذتها الجمعية لمتابعة مشاريعها وتفقُّد المبادرات القائمة وتدشين مشاريع جديدة.

وقال عضو مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، الدكتور سعيد مصبح الكعبي، إن الزيارة تأتي ضمن خطة الجمعية للزيارات الميدانية التي تستهدف متابعة المشاريع المنفذة والوقوف على احتياجات المستفيدين، إلى جانب تدشين المبادرات الجديدة والتأكد من استدامة المشاريع التي جرى تنفيذها خلال الفترات السابقة، مشيراً إلى أن الوفد حرص خلال جولته على الالتقاء بعدد من مكفولي الجمعية والاطلاع على أوضاعهم ومتابعة أثر المبادرات المقدمة إليهم.

وأوضح أن حملة «القلوب الصغيرة» شكلت إحدى أبرز محطات الزيارة، حيث أجرى الفريق الطبي المرافق للحملة برئاسة استشاري قسم الأطفال والولادة بمستشفى القاسمي في الإمارات، الدكتور أحمد الكمالي، 34 عملية قسطرة وقلب مفتوح للأطفال في مستشفى نيل الأمل بمحافظة الإسكندرية، لافتاً إلى أن توفير الرعاية الطبية للحالات المحتاجة يأتي في مقدمة المبادرات التي تحرص الجمعية على تنفيذها، لما تتركه من أثر مباشر في حياة المرضى وأسرهم.

وأضاف أن الجمعية نفذت كذلك عدداً من المشاريع الإنتاجية المخصصة لأمهات الأيتام، شملت توزيع 100 آلة خياطة على الأمهات العاملات في مهنة التطريز، إلى جانب تسليم 100 فرن لإنتاج المخبوزات وبيعها، بهدف توفير أدوات إنتاج تساعد المستفيدات على إيجاد مصدر دخل يعينهن على تلبية احتياجات أسرهن، ويعزز قدرتهن على الاعتماد على أنفسهن.

وأشار إلى توزيع 1000 سلة غذائية على الأسر المستفيدة، بما يسهم في توفير احتياجاتها الأساسية، إلى جانب توزيع الحقائب المدرسية على 10190 مكفولاً مسجلاً ضمن سجلات الكفالات داخل مصر، دعماً لهم مع بداية العام الدراسي ومساندة لأسرهم في توفير المستلزمات التعليمية.

ولفت الكعبي إلى أن الجمعية تعتزم أيضاً تنفيذ مبادرة «عمرة الأمهات المثاليات»، التي تستفيد منها 40 من أمهات الأيتام، موضحاً أن المبادرة تأتي تقديراً لما تبذله الأمهات من جهود في رعاية أبنائهن، وحرص الجمعية على تقديم الدعم المادي والمعنوي لأسر الأيتام.

وأكد أن المبادرات التي نفذتها الجمعية خلال الزيارة تركت أثراً إيجابياً لدى المستفيدين وأمهاتهم، الذين عبروا عن سعادتهم بهذه المبادرات وثمنوا جهود الجمعية ودعم المتبرعين لها، مشيراً إلى أن تنوع المشاريع بين الرعاية الصحية والتمكين الاقتصادي والدعم الغذائي والتعليمي يعكس حرص الجمعية على التعامل مع احتياجات المستفيدين بصورة متكاملة.

وبيّن أن الجولة شملت كذلك تفقد عدد من المشاريع التي نفذتها الجمعية في مصر، للاطمئنان على استمرارها في أداء دورها، والوقوف على مدى التزام الجهات المنفذة بأعمال الصيانة الدورية، بما يضمن استدامتها واستمرار استفادة المستحقين منها.