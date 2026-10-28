الشارقة.. إغلاق مؤقت للشواطئ احترازياً بسبب تسرب نفطي من ناقلة بحرية

أعلن المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة الإغلاق المؤقت لشواطئ الإمارة، ضمن تدابير احترازية استباقية لتجنب وصول التلوث البحري الناتج عن تسرب نفطي من إحدى الناقلات البحرية.

وأكد المكتب، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أن الفرق المختصة والجهات المعنية تباشر اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الشواطئ ومنع وصول التلوث إليها، داعياً الجمهور ومرتادي البحر إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة، واستقاء المعلومات من القنوات الرسمية وتجنب تداول الشائعات.