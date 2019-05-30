حمامة تنقذ سائقاً من مخالفة مرورية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نجا سائق ألماني بأعجوبة من كمين رادار سرعة، كان على وشك تسجيل مخالفة بحقه، بعد أن تجاوزت سرعة سيارته الحد المسموح به، والسبب «حمامة».

وقالت الشرطة في إحدى المدن غربي ألمانيا، إن «التدخل الإلهي» أنقذ سائقاً مسرعاً من الحصول على مخالفة، بعد أن حجبت حمامة وجه السائق بجناحيها ، وبالتالي إخفاء الدليل الضروري ، ونجا السائق من دفع غرامة قدرها 105 يورو (117 دولاراً)».

ونشرت شرطة فيرزن الصورة التي ظهرت فيها الحمامة أمام وجه السائق، على صفحتها في فيسبوك، مشيرة إلى أنها تدخلت في اللحظة المناسبة لمساعدة السائق.