طرد سيدة من طائرة نيوزيلندية بسبب فيديو "إرشادات السلامة"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قامت الشرطة بمطار ولنغتون الدولي أمس بإجبار مسافرة بطائرة تابعة لشركة طيران نيوزيلندا على النزول من الطائرة بعد رفضها مشاهدة مقطع الفيديو الخاص بإرشادات السلامة الجوية وقراءة بطاقة تدابير السلامة التي سلمها لها مضيفات الرحلة.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، ان الطائرةة المتجهة من ولنغتون إلى أوكلاند اضطرت للعودة إلى البوابة قبل الإقلاع، حيث تم إنزال المرأة بعد أن تجاهلت محاولات المضيفات وبعض الركاب إقناعها بمشاهدة الفيديو الخاص بتعليمات السلامة، الذي يتم عرضه في جميع الرحلات الجوية قبل الإقلاع.

وقال أحد الركاب "منذ بدء تشغيل الفيديو، وتنبيه المضيفات على الركاب بالنظر إلى بطاقة إرشادات السلامة، قامت المرأة بفتح كتاب كان معها والنظر فيه، ثم قامت بعد ذلك باستخدام جوالها دون الالتفات للفيديو تماماً".

وأشار الراكب إلى أن إحدى المضيفات قامت بالتحدث إليها وطلبت منها التركيز في الفيديو والإنصات لإرشادات السلامة.

وأوضح قائلاً: "مضيفة الطيران كانت لطيفة وصبورة للغاية، وقد كررت طلبها للسيدة بالتركيز أكثر من مرة، إلا أن الراكبة تجاهلتها تماماً".

وأدى سلوك المرأة إلى تعطيل إقلاع الرحلة، ما دفع بعض الركاب إلى مناشدتها بالانتباه إلى الفيديو، إلا أنها أصرت على الرفض.

وقالت شركة طيران نيوزيلندا إن الطيار أُجبر في النهاية على العودة إلى البوابة، حيث تم استدعاء شرطة المطار التي أجبرت السيدة على النزول من الطائرة وعدم استكمال الرحلة بسبب رفضها الامتثال لتعليمات طاقم الطائرة.