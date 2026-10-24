قطارات الاتحاد تصدر إرشادات توعوية حول الطريقة السليمة لركوب القطارات

أطلقت قطارات الاتحاد المرحلة الجديدة من حملتها الوطنية للتوعية بسلامة السكك الحديدية، التي تهدف إلى ترسيخ ثقافة السلامة والمسؤولية والاحترام المتبادل بين جميع مستخدمي شبكة السكك الحديدية الوطنية في الدولة.

وقدمت قطارات الاتحاد إرشادات توعوية حول الطريقة السليمة لركوب القطارات، من خلال مجموعة من التعليمات تشمل: الصعود بهدوء، والانتظار حتى تُفتَح الأبواب، والانتباه عند استخدام الهاتف، والوقوف خلف خط السلامة، ومنح الأولوية لأصحاب الهمم، والابتعاد عن الأبواب، وإبقاء الممرات خالية، والبقاء جالساً على الكرسي، ما يعزِّز سلامة الركاب ويرسِّخ ثقافة الاستخدام الآمن لوسائل النقل العامة.

وتُجسّد هذه الحملة جانباً من التزام قطارات الاتحاد الراسخ بالحفاظ على أعلى معايير السلامة في جميع عملياتها، مع ترسيخ ثقافة الوعي والمسؤولية بين الركاب وأفراد المجتمع. وإلى جانب الفيديو التوعوي، ستواصل الشركة تنفيذ مبادرات توعوية متخصصة في مجال سلامة السكك الحديدية من خلال البرامج المجتمعية، والأنشطة التعليمية، والتعاون مع مختلف الشركاء والجهات المعنية في دولة الإمارات.

وقالت المدير التنفيذي للشؤون التجارية والدعم في شركة قطارات الاتحاد لخدمات الركاب عذراء المنصوري: «انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة وحرصها على أن تكون سلامة المواطنين والمقيمين والزوار في مقدمة الأولويات، تُشكّل السلامة الركيزة الأساسية التي تقوم عليها جميع عملياتنا. ومع دخول خدمات نقل الركاب مرحلة جديدة أصبحت فيها جزءاً من الحياة اليومية للأفراد في دولة الإمارات، تبرُز أهمية العمل المشترك لترسيخ ثقافة راسخة للسلامة منذ البداية».

وتابعت المنصوري: «إن بناء ثقافة مستدامة للسلامة في قطاع السكك الحديدية مسؤولية نتشاركها جميعاً. ومن خلال هذه الحملة، نطمح إلى أن تصبح ممارسات السلامة جزءاً طبيعياً من السلوك اليومي للركاب وأفراد المجتمع، بما يسهم في ترسيخ مساهمة الجميع في تشغيل شبكة سكك حديدية وطنية آمنة وموثوقة، توفر تجربة تنقل متميزة للجميع».

وتواصل قطارات الاتحاد العمل مع الجهات الحكومية، والمؤسسات التعليمية، والمجتمعات المحلية، في مبادرات توعوية ومجتمعية تحث على تبني أفضل الممارسات والسلوكيات التي تعزز سلامة السكك الحديدية، وترسخ ثقافة مستدامة تقوم على المسؤولية المشتركة في استخدام شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات.