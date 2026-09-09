رعونة

انتقد سكان بمنطقة السيليكون في دبي ممارسات خطرة لبعض سائقي درّاجات تطبيقات التوصيل والدرّاجات الهوائية، مشيرين إلى أن بعضهم يقود بصورة متهورة ويتنقل بين السيارات ويتجاوزها من الجوانب، ما يُشكّل خطراً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، وأضافوا أن بعض سائقي الدرّاجات يلجأون إلى السير عكس الاتجاه لاختصار الطريق، فيما يستخدم آخرون مسارات المركبات أثناء التنقل، ما يسبب إرباكاً للسائقين، ويرفع من احتمالية وقوع الحوادث، وناشدوا الجهات المعنية تكثيف الرقابة والتوعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الممارسات، بما يُعزّز السلامة المرورية، ويحمي جميع مستخدمي الطريق.

شاحنات

شكا سكان بمنطقتَي التعاون والخان في الشارقة الازدحام المروري خلال ساعات الصباح، بالتزامن مع بدء الدوام المدرسي، واستمرار أعمال توسعة وصيانة بعض الطرق، ووجود تحويلات مرورية، مضيفين أن حركة سيارات النقل والشاحنات في أوقات الذروة تزيد من الاختناقات، وتؤثر في انسيابية حركة المركبات والحافلات المدرسية، ما قد يتسبب في تأخر الطلبة عن الوصول إلى مدارسهم، وناشدوا بتكثيف الرقابة على حركة الشاحنات، والتأكد من التزام سائقيها بأوقات الحظر والتعليمات المرورية، خصوصاً خلال الفترة الصباحية، بما يسهم في تخفيف الازدحام، وتسهيل حركة السكان والحافلات المدرسية.

طرق

شكا سكان في مدينة محمد بن زايد بمنطقة الحفرة في الفجيرة عدم تعبيد الطرق الداخلية منذ أكثر من عام، مشيرين إلى أن الطرق الترابية تعيق حركة دخول المركبات وخروجها، وتتسبب في أضرار متكررة لها، فضلاً عن صعوبة وصول الحافلات المدرسية إلى منازل الطلبة، وناشدوا الجهات المعنية بالإسراع في تعبيد الطرق وتهيئتها، بما يسهم في تسهيل تنقل الأهالي، وضمان سلامة مستخدمي الطريق، وتحسين مستوى الخدمات في المنطقة.

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