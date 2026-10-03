دينا: "لا أتذكر كم مرة تزوجت .. عقلي مش دفتر" !

كشفت الفنانة والراقصة المصرية دينا عن السبب وراء عدد زيجاتها غير المعتاد، مشيرة إلى أنها لم تصل إلى مرحلة الفنانة الراحلة تحية كاريوكا والتي تزوجت 13 مرة، وفق ما جاء على لسانها.

وقالت دينا في مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، ضمن سلسلة مقاطعها المصورة التي تحمل عنوان "اسمع من دينا"، إنها كثيرا ما تُسأل في لقاءاتها الإعلامية حول كم مرة تزوجت، فترتبك وتنسى وتقول صادقة إنها لا تتذكر، ثم تجد نفسها محاطة بردود فعل مستنكرة.

ولفتت، في إطلالة جديدة تحت عنوان "أعشق الزواج"، إلى أنها تكون فعلًا في حالة من النسيان، مضيفة بنبرة ساخرة: "عقلي ليس دفتر حتى أتذكر كل التفاصيل".

وأكدت أنها تزوجت 9 مرات لأنها لا تتورط في علاقات خارج الإطار الرسمي، وإذا حدث إعجاب وتفاهم بينها وبين أحدهم، يكون القرار بالزواج على الفور.

وأضافت قائلة بنبرة مرحة: لم أكن أدخل علاقة عاطفية دون طابع رسمي، ولم أصل إلى الرقم القياسي في الوسط الفني الذي حققته تحية كاريوكا، لكني سأواصل الزواج وربما أنافس تحية يومًا ما.

يذكر أن هناك خلافًا بين المصادر الفنية حول عدد زيجات تحية كاريوكا، فبينما يكاد يوجد نوع من الإجماع على أنها تزوجت 14 مرة، يرفع البعض الرقم إلى 17، ومن أشهر من تزوجتهم الفنان رشدي أباظة.

