الكشف عن سيارة كهربائية أسرع من طائرة "إف 16"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ظهرت سيارة كهربائية في شوارع نيويورك، تقدر قيمتها بنحو مليوني جنيه إسترليني "2.5 مليون دولار"، مع قدرة مذهلة تبلغ 1900 حصان.

وتمتاز السيارة الكهربائية الجديدة من طراز "بنينفارينا باتيستا" بقدرتها على الوصول إلى سرعة 180 ميلاً في الساعة "290 كم / ساعة" أسرع من طائرة مقاتلة من طراز "إف 16"، ومن دون انبعاثات ملوثة للبيئة.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن السيارة الإيطالية المنشأ يمكنها الانطلاق بسرعة قصوى تبلغ 217 ميلاً في الساعة (350 كم / ساعة)، كما أنه يتم تغذية محركاتها الكهربائية ببطارية 120 كيلو وات في الساعة.

وتم الكشف عن نموذج أولي للسيارة الشهر الماضي، وتم عرضه هذا الأسبوع في حدث في «مركز جافيتس» لمعرض نيويورك الدولي للسيارات.

ويعتبر مصممو "بنينفارينا باتيستا" أنها أول سيارة كهربائية فاخرة في العالم، و«أقوى سيارة تم تصميمها وصنعها على الإطلاق في إيطاليا»، ومن المتوقع أن تدخل مرحلة الإنتاج العام المقبل.

ومن المقرر أن يتم إنتاج 150 سيارة فقط، منها 50 سيارة مخصصة للولايات المتحدة "نصف هذه الكمية محجوزة بالفعل من قبل العملاء"، و50 سيارة مخصصة لكل من أوروبا وآسيا، ومن المتوقع التسليم في عام 2020.

وتم عرض 3 إصدارات من السيارة، التي تتميز بأبواب «رفع الفك» وأبواب على شكل جناح فراشة، في أول معرض رئيسي للسيارات في أوروبا في جنيف بسويسرا، ومرة أخرى في نيويورك هذا الأسبوع.

وتعد تلك السيارة هي الأولى في مجموعة من السيارات التي تحمل اسم «بنينفارينا»، المرتبط بأحد أشهر العائلات المالكة للسيارات في العالم، كما سميت على اسم مصمم السيارات الإيطالي باتيستا.

وتوجد بالسيارة أربعة محركات، واحد لكل عجلة، وتمتاز بواجهة رياضية ومصابيح مميزة، حسب الصحيفة.

وقال مايكل بيرشكي الرئيس التنفيذي للشركة المنتجة للسيارة، وهو رئيس سابق لشركة «بي إم دبليو وأودي»، إن الشركة ستوفر نظاماً لشحن 80 في المائة من بطارية السيارة خلال 40 دقيقة أو أقل.

وقالت الشركة عن السيارة "باتيستا" الجديدة: "أسرع من سيارة السباق الحالية لـ(الفورميلا 1) في سباقها الثاني، وستجمع "باتيستا" بين الهندسة والتكنولوجيا".

وذكرت الصحيفة أن شركة «ماهيندرا» الهندية العملاقة للسيارات سوف تقوم بالاستثمار في السيارة الإيطالية.