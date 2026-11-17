في زمن أصبحت فيه التكنولوجيا جزءاً أساسياً من تفاصيل الحياة اليومية، وتوفّر الهواتف الذكية وساعاتها الرقمية وسيلة سهلة ودقيقة لمعرفة الوقت، لا تزال الساعات الفاخرة تحتفظ بمكانة استثنائية في الأسواق العالمية.

فلم تعد هذه القطع مجرد أدوات لقياس الوقت، بل تحولت إلى مقتنيات تجمع بين الهندسة الدقيقة والحرفية الفنية والإرث العريق والندرة، فيما تصل أسعار بعضها إلى مئات الآلاف، بل ملايين الدولارات، لتنافس قيمة العقارات والسيارات الفاخرة.

فما الذي يمنح هذه القطع الصغيرة كل هذه القيمة؟

هندسة دقيقة تختبئ خلف عقارب الساعة

وراء بعض الساعات الفاخرة مئات القطع الميكانيكية الدقيقة، التي تُصمم وتُجمع وتُصقل بعناية فائقة، وقد يستغرق تصنيعها وقتاً طويلاً، لتتحول من أداة لقياس الوقت إلى تحفة تجمع بين الهندسة والفن والحرفية، بحسب ما نشرته مؤسسة الساعات الراقية السويسرية (FHH) في توثيقها لفنون صناعة الساعات الميكانيكية.

وبعض الساعات تُطرح بإصدارات محدودة، وبعضها يُصنع كقطعة فريدة لا تتكرر. ومع ارتفاع الطلب وصعوبة الحصول عليها، تتحول إلى مقتنيات استثنائية يتنافس هواة الجمع على امتلاكها، ما قد يرفع قيمتها إلى مستويات استثنائية.

وتعكس بيانات الاتحاد السويسري لصناعة الساعات (FH) المكانة الاقتصادية الكبيرة لصناعة الساعات السويسرية في الأسواق العالمية.

تاريخ يُرتدى على المعصم

لا يشتري البعض ساعة فاخرة لمجرد معرفة الوقت، بل لامتلاك قطعة تحمل تاريخ علامة تجارية بنت سمعتها عبر عقود.

فالإرث والابتكار والتصميم والهوية عناصر تمنح الساعة قيمة تتجاوز المواد التي صُنعت منها، وتجعلها لدى مقتنيها رمزاً للذوق والمكانة والتميز.

وفي عام 2019، شهد مزاد Only Watch الخيري بيع ساعة Patek Philippe Grandmaster Chime الاستثنائية مقابل 31 مليون فرنك سويسري، أي ما يعادل نحو 114.35 مليون درهم إماراتي، لتسجل رقماً قياسياً وتصبح واحدة من أغلى الساعات التي بيعت في مزاد على الإطلاق.