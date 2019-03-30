ميسي: هؤلاء أفضل اللاعبين اليوم وأشتاق للمنافسة ضد رونالدو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة عبر راديو "كلوب 947 أف أم": "أشتاق للمنافسة ضد كريستيانو على الرغم من أنه كان من الصعب رؤيته وهو يحصد الألقاب في إسبانيا. لقد رفع من هيبة الدوري الإسباني... أخشى أن أنسى شخصا ما، لكن نيمار ومبابي وإيدين هازارد ولويس سواريز وأغويرو هم أفضل اللاعبين في الوقت الحالي".

وتوج الدون رونالدو "صاروخ ماديرا" مرتين بلقب بطل الليغا الإسبانية، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني، وكأس العالم للأندية 4 مرات.

وأحرز رونالدو لقب بطل دوري أبطال أوروبا 5 مرات، أول مرة مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، و4 مرات مع ريال مدريد، قبل أن ينتقل في الموسم الحالي إلى يوفنتوس، الذي قاده إلى الدور ربع النهائي للبطولة ذاتها.

وحصد كريستيانو رونالدو العديد من الجوائز الفردية أهمها جائزة الكرة الذهبية التي تقدم لأفضل لاعب في العالم 5 مرات، وهو أكثر اللاعبين تتويجا بهذه الجائزة المرموقة بالتساوي مع منافسه التقليدي ليونيل ميسي.

وفاز النجم البرتغالي بجائزة الحذاء الذهبي التي تقدم لهداف الدوريات الأوروبية 4 مرات مختلفة، وحصل على جائزة أفضل لاعب في إنجلترا مرتين، وحصد جائزة أفضل لاعب شاب في العام مرتين أيضا، وفاز بجائزة أفضل لاعب في إسبانيا مرة واحدة.