شرطة أبوظبي توزع على مستخدميها تذاكر مباراة الإمارات والهند

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

وزعت شرطة أبوظبي على مستخدميها من الجالية الهندية، تذاكر حضور مباراة كرة القدم بين فريقيّ الإمارات والهند، التي تقام اليوم، على استاد مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، ضمن منافسات بطولة كأس آسيا 2019.

وقال مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي العميد مسلم محمد العامري، خلال توزيع التذاكر على المستخدمين: تأتي هذه المبادرة في إطار عام التسامح 2019 وامتداداً لعام زايد 2018، لتعميق مفهوم التسامح الذي يعدّ إحدى القيم الإنسانية التي أرسى دعائمها، ورسّخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله" لدى أبناء الإمارات.

وحث الجمهورعلى الالتزام بالقوانين وبالتعليمات الإرشادية، والتشجيع بشكل راقٍ ومتحضر، والتواجد في زمن مبكر لتجنب التدافع والازدحام، متأملاً مشاهدة مباراة حاسمة ومثيرة يسودها اللعب النظيف.

وتمنى أن يظفر منتخبنا الوطني بالفوز الميمون في المباراة التي يلاقي فيها المنتخب الهندي، وفي البطولة القارية لرفع اسم الإمارات في المحافل الرياضية الدولية.