وزيرة التربية والتعليم: إلغاء الواجبات المدرسية من رياض الأطفال حتى الصف الثاني

أعلنت وزيرة التربية والتعليم، سارة الأميري، خلال الإحاطة الإعلامية للوزارة اليوم، إلغاء الواجبات المدرسية لطلبة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني، ضمن مستجدات العام الدراسي 2026-2027، في خطوة تعكس توجهاً نحو إعادة تنظيم الممارسات التعليمية في الصفوف المبكرة، والتركيز بصورة أكبر على التعلم داخل البيئة المدرسية بما يتناسب مع الخصائص العمرية واحتياجات الطلبة في هذه المرحلة.

ويستهدف القرار تخفيف الأعباء الدراسية عن طلبة المراحل التأسيسية، ومنحهم مساحة أوسع للتعلم من خلال الأنشطة والممارسات الصفية، بعيداً عن تكليفهم بمهام دراسية إضافية بعد انتهاء اليوم المدرسي، بما يعزز التوازن بين متطلبات التعلم واحتياجات الطفل للنمو والتفاعل والراحة والأنشطة الأسرية والاجتماعية.

ويضع هذا التوجه الحصة الدراسية وجودة الممارسات التعليمية داخل الصف في صدارة عملية التعلم، ويعزز مسؤولية المدرسة والمعلم في ترسيخ المهارات والمعارف الأساسية خلال اليوم الدراسي، ولا سيما مهارات القراءة والكتابة والحساب، مع التركيز على بناء أساس تعليمي متين للطلبة في سنواتهم الدراسية الأولى، بدلاً من الاعتماد على الواجبات المنزلية بوصفها امتداداً إلزامياً للعملية التعليمية