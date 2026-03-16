زيادة عدد مستفيدي «ياك العون 7» إلى 238 مواطناً

قررت مبادرة «ياك العون 7» زيادة «عدد المشمولين بها من 185 إلى 238 مواطناً، من الملاحقين قضائياً، والمترتبة عليهم قضايا مالية، وزيادة المبلغ المستهدف من 21 مليوناً و94 ألفاً و449 درهماً إلى 25 مليوناً و430 ألفاً و671 درهماً، نظراً للإقبال الكبير من المتبرعين والجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الخيرية الراغبة في المشاركة في المبادرة، لجمع المشمولين بها مع أسرهم قبل عيد الفطر المبارك.

وتهدف المبادرة التي تتبناها «الإمارات اليوم» ومحاكم دبي ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، للإفراج عن السجناء من المواطنين المتعثرين مالياً، والملاحقين قضائياً.

كما تهدف إلى إشراك أفراد ومؤسسات المجتمع في الإفراج عن المواطنين المتعثّرين مالياً، وتأتي ضمن مبادرات الصحيفة في «عام الأسرة».

وتم تزويد «الإمارات اليوم» بأعداد المواطنين المتعثرين مالياً، بعد دراسة ملفاتهم واعتمادها من قبل لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي.

وتولت «محاكم الخير» إجراء تسوية في ملفات قضايا المشمولين بالمبادرة مع الأشخاص والجهات الدائنة، ونجحت في خفض حجم المديونيات من 42 مليوناً و542 ألفاً و512 درهماً، إلى 25 مليوناً و430 ألفاً و671 درهماً.

وسبق أن تبرعت مؤسسة تراحم الخيرية بمليونَي درهم، وشركة الوليد للعقارات بمبلغ 500 ألف درهم، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّـر في دبي بمليون و400 ألف درهم، وشركة دبي للتأمين بمليون درهم، وجمعية بيت الخير بمليونَي درهم، وجمعية دار البر بمليون درهم، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بمليونين و216 ألفاً و686 درهماً، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية بمليون درهم.

واتسعت دائرة التبرعات، أخيراً، بتبرع شركة الأنصاري للصرافة وشركة هاربور العقارية وفاعلي خير، بثمانية ملايين درهم و333 ألفاً و314 درهماً، إذ أسهمت شركة الأنصاري للصرافة بـ250 ألف درهم، فيما قدّمت شركة هاربور العقارية 100 ألف درهم، ليصل إجمالي التبرّعات للمبادرة، منذ إطلاقها، إلى 19 مليوناً و800 ألف درهم، تُسهم في الإفراج عن 167 مواطناً من المشمولين بالمبادرة.

وقال رئيس محكمة التنفيذ رئيس لجنة «محاكم الخير» في محاكم دبي، القاضي خالد المنصوري، إن الإقبال الكبير الذي تشهده مبادرة «ياك العون» يعكس روح العطاء المتجذرة في مجتمع دولة الإمارات، وحرص أفراده الدائم على مد يد العون والمساندة لكل من يحتاج الدعم، بما يعزز قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها المجتمع.

وأضاف أن المبادرة شهدت خلال الفترة الأخيرة تفاعلاً متزايداً من أفراد المجتمع والجهات الداعمة، الأمر الذي يعكس الثقة الكبيرة برسالتها الإنسانية، ويشجع على توسيع نطاق العمل الخيري، بما يضمن وصول الدعم إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.

وأشار إلى أن هذا التفاعل الإيجابي يؤكد أن «ياك العون» أصبحت نموذجاً ملهماً للعمل المجتمعي المشترك، تسهم في نشر الأمل، وترسيخ ثقافة العطاء، وتعزز دور المجتمع في دعم المبادرات الإنسانية.

كما أكد المنصوري أن نجاح المبادرة يعود إلى إيمان أفراد المجتمع والجهات الداعمة بأهمية العمل الخيري.

من جهته، قال رئيس تحرير «الإمارات اليوم»، إبراهيم شكر الله: «قررنا مع شركائنا في مبادرة (ياك العون)، زيادة أعداد المشمولين بالمبادرة من 185 إلى 238 مواطناً، ليرتفع مبلغ المطالبة من 21 مليوناً و94 ألفاً و449 درهماً إلى 25 مليوناً و430 ألفاً و671 درهماً، ولتشمل أكبر عدد ممكن من المستفيدين، خصوصاً مع حلول عيد الفطر المبارك».

وأشار إلى أن إجمالي التبرعات وصل، حتى أمس، إلى 19 مليوناً و800 ألف درهم، تكفي لسداد مديونية 167 مواطناً من الملاحقين قضائياً ضمن كشوف حملة «ياك العون 7»، مشيراً إلى الإقبال الكبير من المتبرعين والجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الخيرية على المشاركة في المبادرة.

وأعرب شكر الله عن أمله أن تكتمل مبالغ المطالبات للمشمولين بالمبادرة المجتمعية الوطنية، التي تأتي ترجمة لأسس العمل الخيري بالدولة، والتلاحم المجتمعي بين أطياف المجتمع كافة، سواء من المؤسسات أو الأفراد.

يذكر أنه تم توقيع مذكرة تفاهم عام 2019 لتبني مبادرة «ياك العون»، بين «محاكم دبي» و«الإمارات اليوم» ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، سعياً إلى الإفراج عن المواطنين المتعثرين مالياً والمُلاحَقين قضائياً الذين ترتبت عليهم قضايا مالية، وحُكم عليهم في إمارة دبي، وذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال على تبني هذه المبادرة، وتقديم الدعم اللازم للفئة المستهدفة منها. وأسهمت «ياك العون» خلال المواسم السابقة في الإفراج عن 875 مواطناً من المتعثرين مالياً والملاحقين قضائياً في دبي، بمبلغ 116 مليوناً و984 ألفاً و16 درهماً.



