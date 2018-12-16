90 % تخفيضات لمدة 3 أيام في دبي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت «ماجد الفطيم»، عن مشاركتها في حملة التخفيضات الممتدة لثلاثة أيام متتالية في أنحاء دبي.

وسيكون زوار كل من «مول الإمارات» و«سيتي سنتر مردف» و«سيتي سنتر ديرة» و«سيتي سنتر معيصم» و«سيتي سنتر الشندغة» و«ماي سيتي سنتر البرشاء»، على موعد مع تخفيضات غير مسبوقة تصل إلى 90% على مدار ثلاثة أيام متتالية.

وسيجد عشاق الموضة والتسوق أفضل العروض والخصومات لدى مئات الأسماء والعلامات التجارية المشاركة خلال هذه الفعالية التي ستتواصل من منتصف نهار 26 ديسمبر ولغاية منتصف الليل، والتي ستوفر تخفيضات هائلة تصل إلى 90% على مجموعة واسعة متنوعة من المنتجات ضمن مختلف الفئات بداية من الأزياء والأحذية والإكسسوارات والإلكترونيات والمفروشات وصولاً إلى المستلزمات المنزلية والبقالة. وستستقبل المراكز المشاركة زوارها لغاية الساعة 1:00 بعد منتصف الليل طوال الأيام الثلاثة للفعالية.

كما ستتوفر المواقف بالمجان للزوار خلال فترة الـ 12 ساعة، وكذلك يمكن للزوار التسوق براحة تامة بالاستفادة من خدمة "تسوقوا براحة" في كل من مول الإمارات وسيتي سنتر مردف، حيث يمكن للمتسوقين تسليم أكياس التسوق في نقاط الاستلام الخاصة بالخدمة داخل المركز واستلامها لاحقا، أو طلب توصيلها إلى سيارتهم أو مكان اقامتهم.