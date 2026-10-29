رحلة البحث عن «المُستقبليّون» في دبي مستمرة

أطلق متحف المستقبل في دبي منصات تفاعلية لتجارب الأداء ضمن حملة «المُستقبليّون»، في عدد من أبرز الوجهات التجارية والترفيهية والثقافية بالإمارة، بهدف استقطاب المواهب التي ستُشكّل الواجهة الإنسانية لتجربة زوّاره الجديدة، وتمنح المنصات الراغبين في الانضمام إلى الفريق فرصة تسجيل تجارب أداء مصوّرة، وإبراز قدراتهم وصفاتهم الإنسانية، بعيداً عن معايير التوظيف التقليدية، وذلك في إطار استعدادات المتحف لإعادة افتتاح أبوابه عام 2027 بتجربة جديدة كلياً.

وتأتي هذه الخطوة استكمالاً للإقبال الواسع الذي شهدته الحملة، وانطلاقاً من هذا التفاعل ينقل المتحف تجربة التقديم إلى الجمهور مباشرة، من خلال منصات تفاعلية تُقام بالتعاون مع «فيرجن ميغاستور» و«روكسي سينما» و«أسبوع دبي للتصميم»، ليتيح للراغبين في الانضمام إلى الفريق فرصة التعرف إلى طبيعة تجارب الأداء والمشاركة فيها.

وتبدأ التجربة داخل المنصة باستكمال طلب تقديم مختصر، يليه تسجيل إجابة مصوّرة عن سؤال صُمّم للكشف عن الصفات والقدرات الإنسانية التي يبحث عنها المتحف، وفي مقدمتها حب الاستكشاف، والذكاء العاطفي، والقدرة على التواصل والتكيّف مع المواقف المختلفة، وتستغرق التجربة نحو أربع دقائق، ولا تتطلب أي تحضير مسبق، إذ تتيح للمشاركين التعبير عن شخصياتهم وإظهار قدراتهم بصورة مباشرة، بعيداً عن الاكتفاء بما تتضمنه السير الذاتية أو معايير التوظيف التقليدية.

وستكون منصات تجارب الأداء التفاعلية في «فيرجن ميغاستور» بمردف سيتي سنتر، اليوم وغداً، وفي «روكسي سينما» بدبي هيلز مول، يومَي السبت والأحد المقبلين، وخلال الفترة من الثالث إلى الثامن من نوفمبر المقبل في «أسبوع دبي للتصميم»، بحي دبي للتصميم.