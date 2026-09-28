لاحظ مرتادون لمركز «سيتي سنتر مردف» تكرار قيام أشخاص بالتدخين في مناطق مخصصة لغير المدخنين، رغم وجود لافتات واضحة تمنع ذلك وتشير إلى فرض غرامة مالية على المخالفين.

وأكدوا أن بعض المدخنين لا يلتزمون بالتعليمات، ما يسبب إزعاجاً للزوار، خصوصاً العائلات والأطفال ويُعرّض كثيرين للتدخين السلبي. واقترحوا تشديد الرقابة على تلك المناطق، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق غير الملتزمين، والنظر في تغليظ العقوبات على المخالفين، بما يضمن راحة وصحة مرتادي المركز.