دبي - الإمارات اليوم

45 يوماً من الحفلات الموسيقية والعروض الضوئية وتجارب الطعام والتسوق والفعاليات العائلية والسيارات، تنتظر سكان دبي وزوارها مع انطلاق الدورة الـ32 من مهرجان دبي للتسوق، خلال الفترة من الرابع من ديسمبر 2026 حتى 17 يناير 2027، تحت شعار «موسم الاكتشافات في دبي»، في برنامج يوزع فعالياته على شواطئ الإمارة ووجهاتها التجارية والحضرية والطبيعية، ويجمع بين الأنشطة الترفيهية والعروض الترويجية والسحوبات والجوائز.

فعاليات مهرجان دبي للتسوق تجمع بين الأنشطة الترفيهية والعروض الترويجية والسحوبات والجوائز. من المصدر

وتكشف الدورة الجديدة، التي أعلنت برنامجها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مجموعة من الفعاليات البارزة، في مقدمتها حفل للفنان راشد الماجد، وعودة «ليالي مهرجان دبي للتسوق» إلى دبي فستيفال سيتي مول، وعروض طائرات الدرون على الواجهة البحرية، وفعالية «كانتين الشاطئ» في جميرا، إلى جانب «سباق التوهّج في حتا» وموسم السيارات وفعالية «إم أو تي بي» في ند الشبا.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، إن المهرجان رسّخ على مدى أكثر من ثلاثة عقود مكانته محطةً رئيسة في الموسم الشتوي لدبي، وموعداً لاستكشاف تجارب المدينة، مشيراً إلى أن الدورة الجديدة تقدم برنامجاً يتجاوز التسوق التقليدي، ليشمل الترفيه وفنون الطهي والثقافة والمغامرات، مع الحفاظ على الفعاليات التي يترقبها الجمهور، وإضافة تجارب ومفاهيم جديدة.

وتبدأ الاحتفالات من الرابع إلى السادس من ديسمبر، بحفل راشد الماجد في «كوكا كولا أرينا» يوم الرابع من ديسمبر، بالتزامن مع برنامج افتتاحي في «فستيفال باي» بدبي فستيفال سيتي مول، يتضمن عروضاً تفاعلية ومواكب بمشاركة راقصين وموسيقيين وفناني عروض احتفالية، كما تشهد الواجهة البحرية بين «ذا بيتش» وجزيرة «بلوواترز» انطلاق عروض الضوء، فيما تستضيف منطقة مرسى بوليفارد احتفالية مجتمعية إيذاناً ببدء الموسم.

وتعود عروض أضواء مهرجان دبي للتسوق، برعاية «مهيرو»، يومياً حتى 17 يناير، مع عرضين لطائرات الدرون عند الثامنة والعاشرة مساءً، يستلهمان موضوعاتهما من دبي والطبيعة، إلى جانب الإسقاطات الضوئية على واجهات مبانٍ مختارة. وفي «فستيفال باي»، تنطلق النسخة الثالثة من «ليالي مهرجان دبي للتسوق من اتصالات»، بمشاركة فنانين من المنطقة، بينهم مادي وشارموفرز ومحمد شاكر وبيسان إسماعيل وعزيز مرقة و«ديستركت»، فيما تحيي روبي حفلاً في ليلة رأس السنة. ويضم البرنامج عروضاً لشخصيات «بيت الدمية جابي» و«كرتون نتورك» و«لوني تونز»، فضلاً عن مسابقات وأنشطة عائلية وألعاب إلكترونية وعروض للمواهب الطلابية.

وعلى شاطئ نسناس، تعود فعالية «كانتين الشاطئ من اتصالات» بين 10 و27 ديسمبر، على مدى 18 يوماً، بمشاركة أكثر من 50 مشروعاً ومفهوماً في قطاع المطاعم والمأكولات، بينها مشاريع محلية ناشئة وعلامات عالمية تدخل سوق الإمارات للمرة الأولى. وتقدم الفعالية تجارب طعام وموسيقى حية وعروض طهي وورش عمل وسوقاً للمنتجات المحلية، إلى جانب أنشطة عائلية وتجارب مستوحاة من شخصية «بلووي»، فيما تقام «جلسات الغروب» الموسيقية المجانية أيام الأحد.

وفي حتا، ينطلق «سباق التوهّج» للمرة الأولى يوم 19 ديسمبر، بوصفه فعالية مجتمعية ترفيهية لمسافة ثلاثة كيلومترات، تستوعب 500 مشارك، مع اشتراط التسجيل المسبق.

ويحضر عالم السيارات ضمن برنامج المهرجان من 19 ديسمبر حتى 17 يناير، عبر فعاليات تستهدف هواة السيارات والعائلات، من بينها «كوليكتورز هب» في «سيتي ووك» ومحيط «كوكا كولا أرينا» يومي 19 و20 ديسمبر، بمشاركة سيارات كلاسيكية ورياضية ومركبات للطرق الوعرة، إلى جانب موكب للسيارات ومنافسات وتجارب محاكاة. كما تستضيف مدينة دبي للاستوديوهات «أسبوع الشرق الأوسط للسيارات والدراجات النارية» يومَي التاسع و10 يناير، فيما يقام مهرجان «MOC27» في «دبي سيفنز» من 14 إلى 17 يناير، ويختتم «سيتي سنتر مردف» فعاليات هذا الموسم بمعرض للسيارات يوم 16 يناير.

ومن الثامن إلى 24 يناير، تعود فعالية «إم أو تي بي من اتصالات» إلى «ذا سكوير» في ند الشبا، بدورتها الـ14، تحت شعار «استعادة حقبة الألفية»، عبر ست مناطق متخصصة في الأزياء والجمال واللياقة والموسيقى وثقافة الشباب. وتضم الفعالية متاجر مستقلة وعلامات ناشئة وورشاً وتجارب فنية وتفاعلية، مع زيادة منصات البيع المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من 60 إلى 72 منصة، إلى جانب 20 مساحة لتجار التجزئة.

وعلى صعيد التسوق، تمتد العروض والتخفيضات والسحوبات في مراكز التسوق والمتاجر المشاركة طوال أيام المهرجان، بمشاركة أكثر من 1000 علامة تجارية عبر ما يزيد على 4000 متجر، فيما تصل قيمة الجوائز إلى ملايين الدراهم. كما يخصص البرنامج مساحة واسعة لعشاق الطعام، من خلال تجارب تجمع المطاعم العالمية والمشاريع المحلية والطهاة العاملين في دبي، وفي مقدمتها سلسلة «اختيارات طهاة دبي» التي تمتد سبعة أسابيع، وتتيح لسبعة طهاة حائزين جوائز ترشيح وجهاتهم المفضلة لتناول الطعام في الإمارة، بمشاركة طاهٍ جديد كل أسبوع، ابتداءً من السابع من ديسمبر.