«صندوق القراءة» يعود إلى «مردف» بـ 45 فعالية

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) أن النسخة الـ11 من مبادرة «صندوق القراءة»، التي انطلقت أمس، تحفل ببرنامج ثري بالجلسات المعرفية والأمسيات الشعرية، بهدف تعزيز شغف أفراد المجتمع بالقراءة، والتواصل مع المواهب المحلية، وتأتي المبادرة في إطار جهود الهيئة الرامية إلى جعل الثقافة في متناول الجميع، ودعم مكانة دبي مرجعاً عالمياً للثقافة، ورائدة في الابتكار، ومحركاً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرة في الإرث الإماراتي.

وتشهد المبادرة، التي تنظم حتى 28 الجاري في الغاليريا المركزية - سيتي سنتر مردف، تنظيم 30 ورشة عمل تفاعلية و45 فعالية تشمل جلسات حوارية ونقاشية وأمسيات شعرية، تتناول موضوعات متنوعة تضيء على جماليات الشعر وروائع الأدب، والتحولات التي تشهدها الكتابة وصناعة المحتوى في العصر الرقمي، بمشاركة نخبة من الأدباء والشعراء والكتّاب والمفكرين والمبدعين.

ومن أبرز الفعاليات مناظرة «كاتبٌ أم صانع محتوى؟»، التي تجمع عدداً من اليافعين لمناقشة الفروق بين الكتابة الأدبية وصناعة المحتوى الرقمي، ودور كل منهما في التأثير في الجمهور وتشكيل الوعي.

ويسلط «صندوق القراءة» الضوء على مشروع «بشر وأثر»، الذي يوثق سير شخصيات إماراتية بارزة وإسهاماتها في المجتمع من خلال جلستين تستكشفان دور الفنون والكتابة في سرد التجارب الإنسانية وحفظها للأجيال، كما سيضم البرنامج مجموعة من الجلسات التي تتناول قضايا الكتابة والترجمة والإبداع.

وخصصت «دبي للثقافة» للأطفال والعائلات برنامجاً متنوعاً يضم قراءات قصصية وورش عمل تفاعلية وأنشطة تعليمية، يقدمها نخبة من كتّاب أدب الطفل من بينهم الدكتورة ريم القرق، والكاتبتان نادية النجار وإيمان اليوسف.