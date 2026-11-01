أجواء إيطالية تزيّن «الشارقة السينمائي للأطفال والشباب»

عبر برنامج ثقافي وفني سلّط الضوء على إرثها، وفتح أمام الجمهور نافذة على فنونها وتقاليدها وأساليبها المميزة في سرد الحكايات الإنسانية؛ احتفى مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، أول من أمس، بإيطاليا التي حلت ضيف شرف نسخته الـ13.

واحتضنت «فوكس سينما» في سيتي سنتر الزاهية، و«بيت الحكمة»، فعاليات اليوم الإيطالي التي تنوّعت بين العروض السينمائية والفنون الأدائية والورش التفاعلية والأنشطة التراثية، التي أخذت الزوار في رحلة بين التقاليد الإيطالية العريقة وفنونها المعاصرة عبر تجارب حية جمعت بين المعرفة والمتعة ومنحت الأطفال والشباب مساحة للاكتشاف والتفاعل والتعبير عن أفكارهم.

وشهدت «السجادة الخضراء» العرض الأول في منطقة الشرق الأوسط للفيلم الإيطالي «معك إلى الأبد» للمخرج فابريتسيو كاتاني. وفي «بيت الحكمة» استمتع زوار المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة «فن» - منصة الاكتشاف الإعلامي، ويختتم اليوم، بأجواء مستوحاة من الثقافة الإيطالية عبر مجموعة من العروض الفنية والورش التفاعلية، من أبرزها عرض «لا دولتشي فيتا» الذي أضفى أجواءً من البهجة على المكان، إلى جانب ورشة «أقنعة كولومبينا بلمسة إيطالية» التي استلهمت تقاليد المسرح الإيطالي، وعرّفت المشاركين إلى فن تصميم الأقنعة ودورها في تجسيد الشخصيات والتعبير عن المشاعر.

فيما أفسحت ورشة الرسم على قواعد الأكواب الخزفية المجال أمام الزوار لإطلاق مخيلتهم وابتكار قطع فنية تحمل بصماتهم الخاصة.