دبي تفتح «صندوق القراءة» من جديد

تنطلق الإثنين المقبل فعاليات النسخة الـ11 من مبادرة «صندوق القراءة»، التي تنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، حتى 28 من أكتوبر الجاري، في مردف سيتي سنتر بدبي، بهدف تعزيز ثقافة القراءة في المجتمع، وحسب «دبي للثقافة»، تسعى المبادرة إلى تشجيع الصغار والكبار على استكشاف عوالم الكتب والتعلّم عبر مسارات ثقافية ملهمة تسهم في تنمية قدراتهم وإثراء معارفهم، بما ينسجم مع مسؤوليات الهيئة وأولوياتها القطاعية الرامية إلى نشر الوعي بأهمية القراءة ودورها في الارتقاء بالمجتمعات، وجعل الثقافة في متناول الجميع، وترسيخ مكانة دبي مرجعاً ثقافياً عالمياً، ورائدة في الابتكار، ومحرّكاً للاقتصاد الإبداعي، ومتجذرة في الإرث الإماراتي.

وستشهد النسخة الجديدة من المبادرة، التي تندرج ضمن مشروع «مدارس الحياة»، تقديم برنامج غني يستهدف مختلف الفئات العمرية، وسيتضمن سلسلة من القراءات القصصية المخصصة للأطفال، والأنشطة التفاعلية، والجلسات الحوارية والنقاشية، إلى جانب حفلات توقيع الكتب والأمسيات الشعرية، في تجربة تثري معارف الجمهور، وتفتح أمامه المجال للتواصل مع الأدباء والمثقفين.

كما يستضيف الحدث نخبة من الكتاب والمبدعين، ومن بينهم المترجم الدكتور غانم سامرائي، والكاتبة إيمان اليوسف، والمخرجة نهلة الفهد، والشاعرة نجاة الظاهري، والمسرحي عبدالله صالح الرميثي، والمؤلف والموزع الموسيقي خالد بن خادم، والكاتبة أفني دوشي.

وسيحتفي «صندوق القراءة 2026» بإطلاق مجموعة من الإصدارات الأدبية والثقافية، من بينها «حنان طبيبة رائد الفضاء» للدكتورة ريم القرق، و«حوش الغرباء» لعائشة سلطان، و«غبة سلامة» لمريم الفلاسي، و«8 كنوز عربية» لنورة خوري، و«مذكرات أيام الكتب» لشيخة المطيري، و«المفردات الهندية في اللهجات الإماراتية» للدكتورة عائشة الغيص، و«براءة أمين الحرامي» لأحمد أميري، إلى جانب (Turbulence) لحفصة لودي، و(Where The Sand Never Settles) للدكتور أحمد الخوري، و(Mountain Train) لميشيل زيولكوفسكي.

يشار إلى أن النسخة 10 من المبادرة نجحت في تحقيق نتائج لافتة، حيث تمكنت من استقطاب أكثر من 1700 شخص، من بينهم نحو 50 من أصحاب الهمم، وقدمت أكثر من 70 جلسة متنوعة استهدفت الأطفال والكبار، إلى جانب خمس أمسيات شعرية، و20 حفل توقيع للإصدارات الجديدة.

كما شهدت مشاركة ما يقارب 25 دار نشر، وعرض نحو 320 كتاباً، وتوزيع 1130 إصداراً، إلى جانب التعاون مع أكثر من 15 مؤسسة، ما يعكس قدرة «صندوق القراءة» على الوصول إلى شرائح متنوعة من الجمهور، وترسيخ مكانته بوصفه منصةً ثقافية تجمع القرّاء والكتّاب والناشرين في فضاء ثقافي تفاعلي يحتفي بالإبداع الأدبي، ويشجع على تبادل الأفكار والخبرات.