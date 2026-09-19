«دبي مولاثون».. 160 ألف مشارك و290 مليون خطوة تختتم 3 أشهر من الحركة

برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اختُتمت فعاليات الدورة الثانية من مبادرة «دبي مولاثون»، المبادرة الرياضية المجتمعية التي نظّمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع وزارة الدفاع، محققةً نجاحاً لافتاً وإقبالاً غير مسبوق عزز مكانتها كإحدى أبرز المبادرات الرياضية المجتمعية في المنطقة.

وشهدت المبادرة، التي امتدت على مدار ثلاثة أشهر متواصلة، من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر الجاري، مشاركة قياسية واستجابة مجتمعية واسعة، حيث تجاوز عدد المشاركين 160 ألفاً و475 مشاركاً من مختلف الفئات العمرية والجنسيات، سجّلوا مجتمعين أكثر من 290 مليون خطوة داخل مراكز التسوق والوجهات المشاركة في أجواء جمعت بين النشاط الرياضي والتواصل المجتمعي.

وقال نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، خلفان جمعة بلهول: «يسعدنا أن نشهد هذا التفاعل المجتمعي الاستثنائي، والمشاركة القياسية التي توجت ختام مبادرة (دبي مولاثون)، والتي تمثل إضافة نوعية لمسيرة التميز الرياضي والمجتمعي في الإمارة. لقد كان التنوع اللافت في أطياف المشاركين مشهداً يعكس بوضوح تلاحم مجتمعنا النابض بالحيوية، ويترجم شغفه الحقيقي بالحركة والنشاط الإيجابي».

وأضاف بلهول: «إن الإقبال المجتمعي الواسع والمشهد الحضاري المتميز هو تجسيد حقيقي لنجاح رؤية واهتمام قيادتنا الرشيدة بتعزيز جودة الحياة في دبي، وترسيخ مفهوم (الرياضة أسلوب حياة) كركيزة أساسية لبناء مجتمع صحي وسعيد».

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب: «أثبتت (دبي مولاثون) أنها نموذج رائد على المستوى العالمي في تحويل الرؤى الاستراتيجية إلى واقع ملموس، وهي مبادرة انطلقت من دبي لجميع محبي ممارسة الرياضة والنشاط البدني في العالم بكل الأماكن والأوقات، فمن خلال العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص، نجحنا في تحويل مراكز التسوق والوجهات الكبرى إلى ميادين رياضية تنبض بالحيوية والنشاط طوال أشهر الصيف، مقدمين تجربة رياضية متكاملة وآمنة لجميع أفراد المجتمع».

وشهدت الدورة الثانية زخماً كبيراً على مستوى تنوع الوجهات التي استضافت الفعاليات، حيث شملت أكثر من 8 مراكز تسوق ووجهات رئيسة في الإمارة، وتميّزت هذا العام ولأول مرة بانضمام مطار دبي الدولي، ومركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وابن بطوطة مول، إلى جانب الوجهات الرئيسة الشريكة مثل دبي مول، ودبي هيلز مول، ومردف سيتي سنتر، ومول الإمارات، ودبي فستيفال سيتي مول، وسيتي سنتر ديرة.

وتُوجت المبادرة بجدول حافل من الفعاليات الختامية النوعية؛ حيث شهد دبي هيلز مول تنظيم فعالية رياضية وجماهيرية خاصة جمعت نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، خلفان جمعة بلهول، ومدير مكتب سمو وزير الدفاع، خليفة الهاملي، وعدداً من أساطير الرياضة الإماراتية الذين شاركوا الجمهور تجارب المشي والجري والتفاعل المجتمعي. وجرى تكريمهم تقديراً لمسيرتهم الرياضية ومشاركتهم الفاعلة في المبادرة، ودورهم في إلهام الجمهور وتشجيعه على ممارسة الرياضة.

كما شهد دبي مول تنظيم الحدث الأبرز في ختام المبادرة من خلال إقامة ماراثون كامل داخل المركز بطول 42.195 كيلومتراً، إلى جانب سباق نصف الماراثون 21 كيلومتراً، وسط إقبال قياسي من محترفي وهواة الجري. وفي ختام المنافسات، جرى تتويج الفائزين بالمراكز الأولى في سباقي الماراثون ونصف الماراثون، تقديراً لأدائهم المميز.

وتضمّن برنامج الدورة الثانية أيضاً تنظيم أكثر من 14 سباقاً أسبوعياً أقيمت في مختلف المراكز المشاركة منذ انطلاق فعاليات المبادرة حيث جرى تكريم الفائزين بجوائز قيمة، ما أضفى على الفعاليات أجواء تنافسية مشجّعة، وحفّز المشاركين على تطوير مستوياتهم والمحافظة على انتظامهم في ممارسة الرياضة.

واحتفت المبادرة كذلك بيوم المرأة الإماراتية من خلال تنظيم فعاليات خاصة بالنساء، من بينها فعالية أقيمت في دبي مول بمشاركة سيدات من مختلف الأعمار والفئات، في أجواء عكست روح التفاعل والمشاركة الإيجابية، وعزّزت حضور المرأة في الفعاليات الرياضية المجتمعية.

كما شهدت الفعاليات الختامية أيضاً تكريم الشركاء والداعمين تقديراً لإسهاماتهم في إنجاح المبادرة.