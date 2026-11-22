من راية عَلم دولة الإمارات التي ارتفعت في ساحة متحف الاتحاد، إلى آلاف الأعلام التي شكلت لوحة فنية، ثم عدسات وثّقت بالصور وجوه الناس وملامحهم، وصولاً إلى تجارب أفلام قصيرة تستعد لرواية تجاربهم، تتواصل احتفالات دبي بالشهر الوطني من الثالث من نوفمبر إلى الثاني من ديسمبر 2026.

وفي الفترة الممتدة بين يوم العَلم وعيد الاتحاد الـ55، تتخذ هذه الاحتفالات مساراً يتجاوز المراسم إلى مشاركة المجتمع في التعبير عن هويته، وحفظ بعض هذه التعبيرات في ذاكرة يمكن للأجيال استعادتها.

وتحتفي دبي بمرور 55 عاماً على قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة ببرنامج من الفعاليات الوطنية والثقافية والترفيهية، تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من 26 نوفمبر إلى السادس من ديسمبر، ضمن احتفالات دبي بالشهر الوطني، التي ينظمها «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالتعاون مع جهات حكومية وشبه حكومية وخاصة.

وتمتد الفعاليات عبر عدد من أبرز معالم الإمارة ووجهاتها، من الواجهات البحرية إلى جبال حتّا، وتجمع المواطنين والمقيمين والزوّار في احتفاء بمسيرة الاتحاد.

ويمنح البرنامج العائلات مساحة واسعة للمشاركة، تماشياً مع «عام الأسرة»، من خلال القرى التراثية وورش العمل والأنشطة التفاعلية. ويشهد هذا العام احتفالية عائلية تُقام للمرة الأولى في«سيتي سنتر مردف»، ومبادرة مجتمعية في «مول الإمارات» لبناء أكبر علم لدولة الإمارات باستخدام مكعبات «ليغو»، إلى جانب حفلات موسيقية مجانية وعروض ضوئية وجوية وتجارب للتسوق وتذوّق المأكولات.

دعوة وطنية

وجاءت انطلاقة الشهر الوطني في الثالث من نوفمبر، تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجميع أفراد المجتمع إلى رفع علم الدولة احتفاءً بيوم العلم، حيث رفع سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، عَلم الإمارات في ساحة متحف الاتحاد بدبي، خلال فعالية نظمها «براند دبي» بمشاركة مجموعة من الفرق العسكرية وجمع من طلبة وطالبات المدارس، وعُزف فيها السلام الوطني.

واكتسب اختيار المتحف خصوصية فريدة ولافتة، لتزامن المناسبة مع مرور 10 أعوام على افتتاح هذا الصرح الذي يحتفظ بوثائق وشواهد من مرحلة تأسيس الدولة. ومن هذا الموقع الذي يستعيد قصة الاتحاد، انطلقت احتفالات تسعى إلى وصل رمزية العلم بحضوره في حياة الناس اليومية.

من الأعلام إلى وجوه الناس

في التاسع من نوفمبر، أطلق «براند دبي» النسخة الـ13 من «حديقة الأعلام» بمنطقة الشاطئ في أم سقيم 2، والتي تحتفي هذا العام بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإرثه القيادي والإنساني الذي ألهم الأجيال، وجعل الطموح والتميز وصناعة المستقبل قيماً راسخة في المجتمع الإماراتي.

وقد نجحت الحديقة في جمع نحو 10 آلاف علم إماراتي في لوحة تجسّد صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على مساحة 5400 متر مربع، بأبعاد تبلغ 60 في 90 متراً، حيث تستقبل الحديقة زوارها حتى 10 يناير 2027، لتظل التجربة البصرية حاضرة بعد اختتام الشهر الوطني.

وبعد أسبوع، وتحديداً في الـ16 من نوفمبر، اتخذ الاحتفاء طابعاً أكثر قرباً من المشاركين، إذ نظم «براند دبي»، بالتعاون مع «fotoUAE»، فعالية «ممشى المصورين» في حديقة الأعلام تحت شعار «علم ننتمي إليه»، بمشاركة نحو 40 من محبي التصوير، حيث استكشف المشاركون تقنية «التعريض المزدوج» التي تدمج صورتين في إطار واحد، فتلتقي الوجوه مع علم الإمارات، لينتقل بذلك الرمز من لوحة جماعية ضخمة إلى صور شخصية تحمل معاني الانتماء.

قصص المجتمع

في الـ17 من نوفمبر، أعلن مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية، التابع لمجلس دبي للإعلام، إغلاق باب المشاركة في مسابقة الأفلام القصيرة «قصص من عزيمتنا»، بعد استقطاب 640 مسجلاً من المواطنين والمقيمين، فيما تجاوز عدد أفلام الذكاء الاصطناعي المشاركة 200 فيلم. وتتيح هذه المسابقة، التي تقام بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، سرد تجارب حقيقية عن العزيمة والتضامن والأمل، من خلال أفلام لا تتجاوز خمس دقائق، دون اشتراط خبرة سابقة أو معدات احترافية.

ومن المقرر اختيار 55 فيلماً لعرضها في «روكسي سينما» بدبي هيلز مول، والإعلان عن 10 أعمال فائزة في 26 من نوفمبر، فيما أعلن مجلس دبي للإعلام إتاحة الفرصة لتوثيق الأفلام المختارة ضمن أرشيف وطني دائم، وهي خطوة مرتقبة تمنح القصص الإنسانية امتداداً يتجاوز أيام العرض والتكريم.

برنامج متكامل

من جهتها، أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة برنامجاً متميزاً وفريداً للاحتفال بعيد الاتحاد، يمتد من 26 نوفمبر إلى السادس من ديسمبر، ويضم كوكبة من العروض الشعبية والورش العائلية والفعاليات التراثية المتنوعة المتماشية مع «عام الأسرة»، فضلاً عن حفل الفنانة الإماراتية بلقيس في الأول من ديسمبر، والفنان الإماراتي محمد الشحي في الثاني من ديسمبر في دبي فيستيفال سيتي مول، وحفل يارا في «قرية عيد الاتحاد» في منطقة «سيتي ووك» في الثاني من ديسمبر.

كما ستتألق الواجهة البحرية بعروض ضوئية مبهرة ومبتكرة، تستلهم تصاميمها من علم دولة الإمارات والرموز الوطنية، فيما تتصدر العروض الشعبية الإماراتية، مثل «العيالة» و«الحربية»، المشهد الاحتفالي المحلي، لتبرز التراث الغني والهوية الثقافية البارزة لدولة الإمارات.

مسيرة الإمارات

فيما تترقب دبي، ضمن احتفالات «الشهر الوطني»، تنظيم «مسيرة الإمارات» التي أعلن «براند دبي» إدراجها ضمن أبرز مبادراته الاحتفالية بعيد الاتحاد الـ55، تبرز ملامح حكاية احتفال يبدأ بعلم يرفعه الجميع، ويمر بصورة يصنعها الفنانون، ليصل إلى قصص يرويها أفراد المجتمع. وفي الوقت الذي تمنح فيه مشاركة المواطنين والمقيمين والطلبة والمصورين وصناع الأفلام هذه التجربة تعدداً في الأصوات والأساليب، تظل شاهداً على كيفية احتفاء جيل من سكان الإمارات، على اختلاف ألوانهم وتنوع ثقافاتهم، بذكرى الاتحاد العزيزة على قلوبهم.

• برنامج الاحتفالات منح العائلات مساحة واسعة للمشاركة، تماشياً مع «عام الأسرة» من خلال القرى التراثية وورش العمل والأنشطة التفاعلية.

• يشهد هذا العام احتفالية عائلية ومبادرة مجتمعية لبناء أكبر عَلم لدولة الإمارات باستخدام مكعبات «ليغو»، إلى جانب حفلات موسيقية مجانية.