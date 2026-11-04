«الشارقة للكتاب».. اليوم موعدنا الـ 45

تفتح الشارقة، اليوم، «الصفحة الـ45» في حكايتها مع الكتاب، مع انطلاق الدورة الجديدة من «العرس الثقافي» الذي ينتظره القرّاء من العام إلى العام، ليعود معرض الشارقة الدولي للكتاب، ويجمع تحت سقفه في مركز إكسبو 3212 ناشراً وعارضاً من 126 دولة حول العالم، حاملين معهم 1.7 مليون عنوان بلغات وثقافات متعددة، في تظاهرة ثقافية تمتد لـ12 يوماً، في نسخة ترفع شعار «من صُنع الحكايات»، فيما تحل سلطنة عُمان ضيف شرف، ببرنامج يحتفي بأدبها وتراثها وهويتها الثقافية، علاوة على الاحتفاء بشخصية العام الثقافية، الباحث المغربي سعيد يقطين.

وتقدم الدورة الجديدة، حسب هيئة الشارقة للكتاب، 1500 فعالية ثقافية وإبداعية وفنية، بمشاركة 106 من الكتّاب والمبدعين والمفكرين من 25 دولة عربية وأجنبية، علاوة على برنامج مهني متخصص للناشرين، وفعاليات أدبية وفنية وتجارب تفاعلية جديدة للأطفال والعائلات.

ويحفل البرنامج الثقافي بلقاءات وجلسات حوارية وأمسيات أدبية وورش عمل وعروض مسرحية وفنية، تتناول الرواية والشعر والنقد والتاريخ والعلوم وقضايا المجتمع والثقافة المعاصرة، ويتيح اللقاء المباشر بين الكُتّاب والجمهور مساحة لتبادل الرؤى حول تجارب الإبداع وأسئلة الهوية والذاكرة والتحولات التي يشهدها العالم.

ويحفل البرنامج الثقافي بأكثر من 50 كاتباً ومبدعاً عربياً من 17 دولة، في نقاشات وشهادات تتوزع على الرواية والشعر والنقد الأدبي والمسرح والفنون والدراسات الثقافية والتاريخية.

ويحتفي المعرض بسلطنة عُمان ضيف شرف دورته الـ45 من خلال برنامج ثقافي وفني يشارك فيه 50 ضيفاً، بينهم 41 كاتباً وشاعراً، ويضم 16 جلسة ثقافية وحوارية، وست ورش عمل، و20 عرضاً مرئياً وموسيقياً وفنوناً شعبية، إلى جانب ثلاث جلسات للطهي.

ويتيح البرنامج لزوار المعرض التعرّف إلى جوانب من التاريخ العُماني وإرثه الحضاري والأدبي، ومتابعة تجارب معاصرة في الشعر والسرد والفنون والبحث العلمي، إلى جانب فعاليات تفاعلية للأطفال واليافعين، وعروض موسيقية وفنون شعبية.

وتفتتح السلطنة برنامج مشاركتها، اليوم، في الساعة السادسة مساء، بعرض أدائي فني بعنوان: «عُمان عبر العصور»، يستعرض عمق التواصل العُماني مع الحضارات عبر البحار، مستحضراً أمجاد عُمان البحرية التي مثّلت جسوراً للتبادل الثقافي والحضاري.

ويستضيف المعرض، غداً، ندوة بعنوان «الوئام الاجتماعي في سلطنة عُمان: بين الإرث الحضاري والتحولات المعاصرة»، بمشاركة الدكتور بدر بن سعود الدغيشي، وتنفذ في اليوم نفسه عبير بنت خلفان الرواحي ورشة للأطفال بعنوان «بيتي يتكلم»، يتدرب خلالها المشاركون على تأليف قصص تستلهم شخصياتها من الأدوات التراثية، ويشهد برنامج بعد غدٍ جلسة «المبادرات والمراكز الثقافية الأهلية في عُمان: شراكة مجتمعية في صناعة المشهد الثقافي»، بمشاركة الدكتورة فاطمة العلياني، وإشراق النهدي، والدكتور صالح بن سعيد الحمداني. ويختتم اليوم بأمسية مشتركة للشعر الفصيح، يشارك فيها الشعراء العُمانيون: يوسف الكمالي والدكتورة شميسة النعماني وهشام الصقري، إلى جانب الشاعرين الإماراتيين الدكتور حسن النجار وشيخة المطيري.

درب الوصول.. براً وبحراً

أعلنت هيئة الشارقة للكتاب، أمس، توفير مجموعة من خدمات النقل والتسهيلات لتيسير وصول الزوار إلى معرض الشارقة الدولي للكتاب في مركز إكسبو الشارقة، تشمل حافلات يومية من دبي وعجمان، ونقلاً بحرياً مجانياً من محطتين في الشارقة، إلى جانب تخصيص منطقة مواقف إضافية مجانية، تتوافر فيها حافلات مخصصة لنقل الزوار إلى مقر المعرض، بما يوفر للجمهور خيارات متنوعة ومريحة للوصول طوال أيام المعرض.

وفي ما يتعلق بالحافلات، تتوافر الخدمة يومياً من محطة مترو «اتصالات» في دبي ومحطة «سيتي سنتر عجمان»، بواقع ثلاث رحلات إلى المعرض عند التاسعة صباحاً، والواحدة ظهراً، والخامسة مساءً، لتوفير خيارات للقدوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية.

أما رحلات العودة من المعرض إلى محطتَي الانطلاق، فتُسيَّر عند الساعة الـ12 ظهراً، والرابعة عصراً، والتاسعة مساءً، بما يتيح للزوار اختيار موعد المغادرة المناسب لبرنامج زيارتهم.

كما تتوافر خدمة نقل بحري مجانية عبر القوارب، تنطلق من محطة مربى الشارقة للأحياء المائية ومحطة القصباء، وتعمل الخدمة يومياً طوال أيام المعرض، لتوفر للزوار خياراً إضافياً للوصول إلى الحدث الثقافي والاستفادة من مرافق النقل البحري في الإمارة.

• 1500 فعالية، وبرنامج يحتفي بسلطنة عُمان ضيف الشرف.